Odzyskano dwa skradzione samochody, cenne fanty oraz udaremniono kradzież innego pojazdu. Sprawcy poniosą teraz konsekwencje prawne Data publikacji 23.01.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj Przez ostatnich kilka dni dolnośląscy policjanci, na terenie kilku powiatów, odzyskali skradzione dwa samochody, dużą ilość fantów pochodzących z przestępstwa, udaremnili kradzież innego pojazdu i zatrzymali sprawców tych przestępstw. Podejrzanym grozi teraz nawet 10 lat pozbawienia wolności.

W Miliczu zatrzymano 25-letniego sprawcę kradzieży samochodu marki VW Golf, zaparkowanego wcześniej na stacji paliw. Po kradzieży auto porzucił w okolicach stadionu piłkarskiego. Wcześniej ukradł przy pomocy tego auta paliwo. Odzyskany pojazd oddano już właścicielowi, a sprawca odpowie karnie za swoje czyny.

Jeleniogórscy policjanci zatrzymali wielokrotnego sprawcę włamań do samochodów. Jego łupem padały głównie sprzęty RTV czy narzędzia. 30-latek odpowie przed sądem za te przestępstwa, a część skradzionych łupów wróciła już w ręce pokrzywdzonych.

W Bolesławcu dwóch sprawców dopuściło się kradzieży kluczyków ze stacyjki uruchomionego na parkingu samochodu mając na celu dokonanie w późniejszym czasie jego kradzieży. Działo się to podczas ostatnich wysokich mrozów. Sprawcy wykorzystali fakt, iż pokrzywdzony uruchomił samochód, by go rozgrzać i wykorzystali moment jego nieuwagi. Szybko zostali zatrzymani i nie udało im się ukraść upatrzonego pojazdu. Na swoim koncie maja też inne przestępstwa.

Policjanci ze zgorzeleckiej grupy „SPEED” podczas prowadzonych działań na jednej z ulic zatrzymali do kontroli drogowej pojazd marki VW Po sprawdzeniu w policyjnych systemach okazało się, że auto pochodzi z kradzieży, a 27-letni kierujący poszukiwany jest przez władze niemieckie Europejskim Nakazem Aresztowania. Dodatkowo mężczyzna posiadał sądowy zakaz kierowania pojazdami oraz cofnięte uprawnienia, a także kierował będąc pod wpływem narkotyków.

Przypominamy o tym, by nie pozostawiać w swoich samochodach cennych przedmiotów na widoku. Jeśli odchodzimy od pojazdu nawet na chwilę, zabierzmy ze sobą wartościowe rzeczy albo schowajmy je np. w bagażniku. Sprawcy najczęściej wykorzystują moment naszej nieuwagi, skupienia na innej czynności, zagadanie się.

Pamiętajmy, by nigdy nie zostawiać pojazdu otwartego. Nawet jak wychodzimy z niego tylko na chwilę i blisko. Wydaje nam się wówczas, że przecież czuwamy i nic złego się nie stanie. Nic bardziej mylnego. Złodzieje tylko na to czekają. Skupieni na wypłacaniu gotówki z bankomatu czy odbieraniu paczki z paczkomatu, możemy paść ofiarą przestępców samochodowych. Pamiętajmy, że to okazja czyni złodzieja. Zachowajmy trzeźwość umysłu i zabezpieczmy swoje mienie.

asp. szt. Monika Kaleta