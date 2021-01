Stracił 120 tysięcy złotych podczas obrotu kryptowalutą Data publikacji 23.01.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj O tym, jak bardzo nieprzewidywalny i niebezpieczny jest rynek kryptowalut przekonał się mieszkaniec gminy Kazimierz Dolny. Mimo doświadczenia w obrocie wirtualnymi pieniędzmi, 76-latek uwierzył oszustowi i stracił blisko 120 tysięcy złotych. Policjanci wyjaśniają sprawę i apelują o ostrożność, podając szereg informacji dotyczących kryptoinwestycji.

Do Komendy Powiatowej Policji w Puławach zgłosił się mężczyzna, który poinformował, że w wyniku oszustwa internetowego stracił prawie 120 tysięcy złotych. Doszło do tego podczas transakcji związanej z obrotem wirtualnymi pieniędzmi – kryptowalutą.

Jak ustalili policjanci, 76-letni mieszkaniec gminy Kazimierz Dolny otrzymał telefon od mężczyzny, który zapytał na jakie konto ma przelać 45 tysięcy złotych, które miały być zyskiem w obrocie kryptowalutą. Ponieważ kazimierzanin obracał wcześniej kryptowalutą, nie wzbudziło to jego czujności i podał mężczyźnie numer swojego konta, a następnie hasło dostępowe. Rozmówca, który twierdził, że chce przelać 45 tysięcy złotych, mówił po polsku, ale z obco brzmiącym, wschodnim akcentem.

W trakcie dalszej rozmowy, dzwoniący doprowadził do tego, że 76-latek zainstalował na swoim komputerze program do zdalnego sterowania oraz podał dodatkowe kody dostępu do transakcji finansowych. Mając to wszystko, oszust „wyprowadził” z konta pokrzywdzonego 45 tysięcy złotych i dokonał transakcji internetowej na blisko 20 tysięcy złotych. Jakby tego było mało, za pośrednictwem Internetu na konto kazimierzanina zaciągnął błyskawiczną pożyczkę na prawie 55 tysięcy złotych, która bardzo szybko zniknęła. Zanim 76-latek zorientował się co się dzieje, z jego konta zniknęły pieniądze w łącznej kwocie prawie 120 tysięcy złotych.

Przypadek mieszkańca gminy Kazimierz Dolny to nie jedyne tego typu zdarzenie w naszym województwie w tym roku. Dlatego ostrzegamy i apelujemy o zachowanie rozsądku przy transakcjach internetowych.

Jeśli telefonicznie skontaktuje się z Tobą ktoś, kto:

chce szybko uzyskać Twoje dane,

oferuje Ci możliwość uzyskania szybkich i wysokich zysków dzięki inwestycji w kryptowaluty,

chce zainstalować na Twoim komputerze program do zdalnego sterowania

zastanów się przez chwilę!

Skontaktuj się w tej sprawie z kimś bliskim, znajomym, zachowaj ostrożność i nie daj się skusić atrakcyjną ofertą! Jeżeli podejrzewasz, że padłeś ofiarą oszustwa, skontaktuj się ze swoim bankiem oraz zawiadom Policję.

O tym powinniśmy wiedzieć i pamiętać:

Należy zachować szczególną ostrożność w przypadku kontaktów zdalnych (telefonicznych oraz e-mailowych) z osobami proponującymi świadczenie usług finansowych lub wykonanie transakcji finansowej. Dobrze jest zweryfikować tożsamość tych osób oraz prawdziwość deklarowanego celu kontaktu;

Inwestowaniem powinny zajmować się osoby, które posiadają co najmniej minimalną wiedzę na temat technologii Blockchain, kryptowalut, oraz powodów, które wpływają na jej zmienność;

Nie powinniśmy przeznaczać na inwestycje więcej środków, niż możemy aktualnie stracić;

Przy podjęciu decyzji o inwestycji, potencjalny podmiot, w który chcemy zainwestować środki finansowe, należy sprawdzić na liście ostrzeżeń publicznych Komisji Nadzoru Finansowego oraz w miarę możliwości na stronach internetowych prowadzonych przez zagraniczne jednostki nadzoru nad rynkiem finansowym;

Musimy wziąć pod uwagę również to, czy broker inwestycyjny jest nadzorowany przez Komisję Nadzoru Finansowego lub inny organ zagraniczny takiego nadzoru.

Musimy zwrócić też uwagę na okoliczność jaki jest cel inwestycji, czy inwestycja jest zabezpieczona, czy istnieje możliwość i sposób złożenia reklamacji na niezgodne z prawem działania.

Należy zwrócić uwagę na jurysdykcję prawną emisji kryptowalut, która może nam utrudnić w przyszłości ewentualne składanie roszczeń odszkodowawczych lub skarg z tytułu nierzetelnej realizacji umów;

Inwestorzy, którzy już posiadają kryptowaluty i kryptoaktywa powinni pamiętać o tym, aby nie udostępniać osobie nieupoważnionej dostępu do swojego klucza prywatnego.

To ważne !

Pracownicy Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego w żaden sposób nie uczestniczą w transakcjach, które są związane z kryptowalutami. Tym samym, powoływanie się na jakikolwiek udział pracowników UKNF, Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego lub osób upoważnionych przez organ nadzoru w transakcjach nabycia lub zbycia kryptowalut, nie ma żadnych podstaw i jest jednym z elementów, który przestępcy wykorzystują w celu zdobycia naszego zaufania i w konsekwencji przeprowadzenia czynności oszukańczej i pozyskania naszych środków.

podkomisarz Ewa Rejn – Kozak

źródło: KGP/UKNF