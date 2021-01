Żeby zobaczyć swoje odbicie, nie musisz wcale patrzeć w lustro Data publikacji 25.01.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj Ruszyła wojewódzka kampania społeczna „Dzieci kopią dorosłych” zwracająca uwagę na dostarczanie przez dorosłych negatywnych i pozytywnych wzorców do naśladowania. Dzieci obserwując swoje dorosłe autorytety, stają się ich odwzorowaniem – kopią. Zauważając ten problem społeczny, Wydział Prewencji KWP w Katowicach rozpoczął kampanię, którą wsparło 11 służb i instytucji wojewódzkich.

Jednym z kluczowych aspektów rozwoju dzieci oraz młodzieży jest obserwacja, a następnie naśladowanie zachowań dorosłych będących w ich bezpośrednim otoczeniu. Naśladownictwo to przybiera często postać dokładnego skopiowania zachowania dorosłego, a po wielu powtórzeniach może stać się u dziecka zachowaniem trwałym. Dotyczy to zarówno zachowań pozytywnych, jak i negatywnych.

Dlatego też, bardzo ważnym kierunkiem zapobiegania patologiom oraz dysfunkcjom społecznym, w tym także o charakterze kryminalnym czy demoralizacyjnym, jest zapewnienie warunków prawidłowego rozwoju najmłodszych. Rozwoju na różnych płaszczyznach, między innymi poprzez dostarczanie dzieciom i młodzieży prawidłowych wzorców zachowań ze strony dorosłych.

Mając to na uwadze, policjanci Wydziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach wraz z wieloma partnerami, takimi jak ROME „METIS” w Katowicach, Komendą Wojewódzką Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach, Wojewódzkim Ośrodkiem Ruchu Drogowego, Śląskim Wodnym Ochotniczym Pogotowiem Ratunkowym, Górskim Ochotniczym Pogotowiem Ratunkowym, Śląskim Oddziałem Straży Granicznej w Raciborzu, Służbą Ochrony Kolei, Regionalną Dyrekcją Lasów Państwowych w Katowicach, Wojewódzkim Pogotowiem Ratunkowym w Katowicach, Wojewódzkim Centrum Powiadamiania Ratunkowego w Katowicach oraz Wojewódzkim Inspektoratem Ochrony Środowiska, postanowili wspólnie wdrożyć do realizacji wojewódzką kampanię społeczną – „Dzieci kopią dorosłych”. Przewrotny tytuł tej inicjatywy zwraca uwagę na problem złych zachowań dorosłych, które są kopiowane przez dzieci, ale również promuje ich zachowania pozytywne. Jednocześnie prowadzone w ramach kampanii działania zachęcać będą młode osoby do reagowania na postępowanie dorosłych i piętnowania ich negatywnych postaw. W działania włączyć się mogą różne podmioty społeczne i publiczne zainteresowane poprawą obecnej sytuacji.

Na cele kampanii powstał szereg materiałów informacyjno-edukacyjnych, a jednym z nich jest dedykowany działaniom „Śląski Kalendarz Profilaktyczny 2021”, w ramach którego śląscy policjanci oraz wspomniane podmioty, za pomocą fotografii oraz krótkich opisów ukazują najpopularniejsze z negatywnych zachowań dorosłych, ale także wskazują pozytywne wzorce do naśladowania.

Celem tej kampanii jest redukowanie niewłaściwych zachowań prezentowanych przez dzieci i młodzież, ale i dorosłych. Tych zwłaszcza zachowań, które bezpośrednio bądź pośrednio stanowią zagrożenie dla bezpieczeństwa i jego poczucia.

Jej adresatami są więc przede wszystkim dorośli, których ci młodsi obserwują na co dzień – członkowie rodziny, opiekunowie, czy nauczyciele, a także inne osoby, które mogą wpływać na kształtowanie wzorców zachowań u najmłodszych. Drugą grupą adresatów kampanii stanowią dzieci i młodzież, wśród których promowane będą zachowania pozytywne oraz prawidłowa reakcja na niewłaściwe zachowania dorosłych w ich otoczeniu.