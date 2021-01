Policjanci nie dopuścili do konfrontacji pseudokibiców Data publikacji 25.01.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj Zdecydowana reakcja policjantów zapobiegła konfrontacji pseudokibiców w Kamionce. Pierwszy sygnał o grupowaniu się osób, mundurowi otrzymali od świadka. Funkcjonariusze wylegitymowali ponad 50 osób, dwie z nich okazały się poszukiwane. Biorąc pod uwagę "wyposażenie", jakim dysponowali, gdyby nie szybka interwencja policjantów sytuacja mogłaby mieć niebezpieczny finał.

W sobotę, 23.01.2021 po godz. 16:00, dyżurny ropczyckiej komendy otrzymał informacje, że w miejscowości Kamionka, w jednym miejscu zaparkowało kilka pojazdów. Istniało podejrzenie, że mogą to być pseudokibice. Policjanci pojechali we wskazany rejon i w kompleksie leśnym zauważyli pięć samochodów, w których siedzieli młodzi ludzie. Podczas legitymowania okazało się, że jeden z mężczyzn, 38-letni mieszkaniec Jasła jest poszukiwany przez prokuraturę w Jaśle do ustalenia miejsca jego pobytu.

Funkcjonariusze ustalili również inne miejsce, w którym miała się spotkać kolejna grupa osób. Ich informacje potwierdziły się, w samochodach, którymi przyjechali mężczyźni, mundurowi ujawnili m.in. ochraniacze na szczęki, taśmy do oklejania dłoni oraz emblematy świadczące o przynależności do środowiska pseudokibiców. Wszystko wskazywało na przygotowania do konfrontacji siłowej. W wyniku sprawdzeń, w jednym z pojazdów ujawniono także wagę elektroniczną, petardy hukowe oraz pistolet typu wiatrówka. Przedmioty zostały zabezpieczone.

Podczas wykonywanych czynności okazało się, że i w tej grupie znajduje się osoba poszukiwana. 30-letniego mieszkańca Jasła poszukiwała prokuratura w Częstochowie, w celu wykonania z jego udziałem czynności procesowych.

Wspólna akcja policjantów z Komendy Powiatowej Policji w Ropczycach, wspartych przez funkcjonariuszy z Wydziału Kryminalnego Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie, Oddziału Prewencji w Rzeszowie, a także mundurowych z Komend Powiatowych Policji w Dębicy, Kolbuszowej oraz Mielcu, zapobiegła konfrontacji.

Funkcjonariusze wylegitymowali i sprawdzili łącznie 54 osoby. Byli to m.in. mieszkańcy Mielca, Dębicy, Nowego Sącza i Jasła. Skontrolowanych zostało także 13 pojazdów, przeszukano również posesję jednego z uczestników, na której ujawniono środki odurzające.

(KWP w Rzeszowie/js)