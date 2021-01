Trafili za kratki za liczne kradzieże z włamaniami Data publikacji 25.01.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj Koluszkowscy kryminalni przy współpracy z policjantami z KWP w Łodzi doprowadzili do zatrzymania dwóch mężczyzn w wieku 35 i 42 lat. Jak się okazało ,,złodziejski duet” dopuścił się licznych kradzieży z włamaniem na terenie powiatu łódzkiego wschodniego i Łodzi. Podejrzani włamywali się do domów w budowie i już zamieszkanych. Wstępna wartość skradzionego mienia wyniosła ponad 50 000 złotych. Obaj działali w warunkach recydywy. Zostali tymczasowo aresztowani.

Skrupulatne i wnikliwe ustalenia, jakie poczynili policjanci z koluszkowskiej komendy przy współpracy z łódzkimi kryminalnymi doprowadziły ich na trop 35 i 42-letnich mieszkańców Andrespola. Jak się okazało mężczyźni włamywali się od roku do domów znajdujących się w budowie jak i zamieszkanych. Podejrzani działali na terenie powiatu łódzkiego wschodniego i Łodzi. Ich łupem padały najczęściej narzędzia, elektronarzędzia, materiały budowlane, meble, armatura łazienkowa, piece, grzejniki, sterowniki. 23 stycznia 2021 roku około godz. 5:30 koluszkowscy i łódzcy policjanci zatrzymali w Andrespolu dwóch mężczyzn podróżujących renault kombi z przyczepą, na której przewożone były materiały budowlane. Jak się okazało chwilę wcześniej skradzione zostały z jednego z domów na terenie Łodzi. Zgromadzone materiały w sprawie pozwoliły policjantom na przedstawienie mężczyznom 5 zarzutów kradzieży z włamaniem. Wartość skradzionego mienia to ponad 50 tysięcy złotych. Policjanci przeszukali domy podejrzanych, w których zabezpieczyli wiele innych przedmiotów. Prawdopodobnie również pochodzą one z włamań. Śledczy będą teraz docierać do pokrzywdzonych, którzy stali się ofiarami włamywaczy. Niewykluczone jest więc rozszerzenie zarzutów. Przestępstwo kradzieży z włamaniem zagrożone jest karą do 10 lat pozbawienia wolności. Obaj podejrzani działali w warunkach recydywy. Teraz najbliższe miesiące spędzą za kratkami.

Policjanci apelują do wszystkich osób, którym w minionym roku zostały skradzione różnego rodzaju materiały budowlane, narzędzia i elektronarzędzia z domów mieszkalnych i tych w budowie na terenie powiatu łódzkiego wschodniego i z terenu podległego KP VI i KP VII w Łodzi o zgłoszenie się do Wydziału Kryminalnego Komendy Powiatowej Policji w Koluszkach ul. 11 Listopada 62F tel: (47) 842 12 19 celem weryfikacji i rozpoznania odzyskanych przedmiotów.

(KWP w Łodzi / kp)