Akcja policyjnych negocjatorów i areszt za znęcanie się nad rodziną

W pomoc młodej matce zaangażowali się funkcjonariusze z Ozimka oraz policyjni negocjatorzy. 26-letni konkubent groził, że wywiezie 5-miesięczne dziecko za granicę. Dzięki skutecznej interwencji i podjętym negocjacjom, dziecko wrócił bezpieczne do matki. Mężczyzna natomiast został zatrzymany i usłyszał zarzuty. Na wniosek policji sąd tymczasowo aresztował go na 3 miesiące. Teraz grozi mu nawet do 5 lat więzienia.