Bialscy policjanci zapobiegli tragedii Data publikacji 25.01.2021 Dzięki szybkiej reakcji bialskich funkcjonariuszy nie doszło do tragedii. Sierżant sztabowy Adam Strychalski oraz starszy sierżant Arkadiusz Marcinkowski wyprowadzili z zadymionego mieszkania 52-latkę. Pomogli też w reanimacji mieszkańca bloku, który stracił przytomność chcąc udzielić kobiecie pomocy. Policjanci wspierali również strażaków podczas ewakuacji kolejnych mieszkańców budynku.

Do zdarzenia doszło w piątkowy wieczór (22.01.2021 r.) na terenie Białej Podlaskiej. Przed godziną 21.30 dyżurny bialskiej komendy powiadomiony został o dużym zadymieniu jednego z bloków. Jego powodem miało być palące się w piwnicy plastikowe krzesło.

Na miejsce natychmiast skierowani zostali mundurowi. Kiedy policjanci dojechali na pod wskazany adres z klatki wydobywały się kłębu gęstego dymu. Przed wejściem do budynku ustalili, że w jednym z mieszkań znajduje się kobieta, dlatego nie czekając na przyjazd strażaków błyskawicznie rozpoczęli jej poszukiwania. Pomimo braku widoczności i gęstego zadymienia dotarli do mieszkania, wyprowadzając z niego pokrzywdzoną 52-latkę. Policjanci pomogli również w reanimacji młodego mężczyzny, który wbiegł do budynku chcą udzielić kobiecie pomocy.

Sierżant sztabowy Adam Strychalski oraz starszy sierżant Arkadiusz Marcinkowski pomagali również funkcjonariuszom straży pożarnej podczas ewakuacji osób. W trakcie działań z budynku wyprowadzono 7 osób, część mieszkańców wyszła o własnych siłach. Poszkodowani trafili pod opiekę medyków.

Dzięki szybkiej reakcji mundurowych nie doszło do tragedii. Teraz śledczy wyjaśniają okoliczności zdarzenia.

(KWP w Lublinie / kp)