Włamywacz wpadł na gorącym uczynku

Data publikacji 25.01.2021 Mundurowi z komisariatu na toruńskim Śródmieściu zatrzymali na gorącym uczynku włamywacza, który z jednego z mieszkań wyniósł akordeon, po czym zaczął plądrować piwnice. Tam jego przestępcze plany pokrzyżowali policjanci. Złodziej już usłyszał zarzuty. Grozi mu do 10 lat więzienia.

W piątek (22.01.2021 r.) około godziny 5:00 dyżurny komisariatu na toruńskim Śródmieściu otrzymał telefoniczne zgłoszenie o podejrzanym mężczyźnie, który najprawdopodobniej próbuje włamać się do mieszkania w kamienicy przy ul. Słowackiego. Dyżurny natychmiast wysłał w to miejsce mundurowych. Policjanci zareagowali błyskawicznie i już po chwili w okolicach wejścia do kamienicy zatrzymali mężczyznę opisanego przez zgłaszającego. Okazało się, że 28-latek sforsował okno do mieszkania usytuowanego na parterze kamienicy, po czym dostał się do jego wnętrza. Co prawda lokal od pewnego czasu nie był użytkowany, ale wewnątrz pozostał akordeon. 28-latek wyniósł go z mieszkania, po czym wypchnął drzwi do ciągu piwnicznego znajdującego się w tej samej kamienicy i splądrował i te pomieszczenia. Nie znalazł tam nic wartego jego uwagi. Kiedy próbował oddalić się ze skradzionym instrumentem muzycznym został zatrzymany przez mundurowych. Trafił prosto do celi. Złodziej już usłyszał zarzuty włamania do mieszkania i piwnicy. Okazało się, że mężczyzna jest poszukiwany przez toruński sąd, gdyż ciąży na nim kara aresztu za wykroczenia, jakich dopuścił się w przeszłości.

Teraz grozi mu do 10 lat więzienia.

