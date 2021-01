Nielegalne wyroby tytoniowe nie trafią na rynek. 53- i 56-latek odpowiedzą przed sądem Data publikacji 25.01.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj Wysokie grzywny oraz kara do 3 lat pozbawienia wolności grożą 53–latkowi z Działdowa i 56-latkowi ze Szczytna, przy których policjanci znaleźli nielegalne wyroby tytoniowe. 53-latek w swoim mieszkaniu przechowywał 2350 paczek bez polskich znaków akcyzy, natomiast 56-latek swoim autem przewoził blisko pół tony krajanki tytoniowej. Z takim ładunkiem do kontroli drogowej zatrzymali go kryminalni. 53-latek naraził Skarb Państwa na straty w wysokości ponad 50 tys. zł. Natomiast straty spowodowane przez nieopłacenie podatku przez 56-latka wyniosły blisko 400 tys. złotych. Pierwszy wkrótce stanie przed sądem, a drugi - ponieważ okazało się, że był poszukiwany - trafił już za więzienne kraty.

Działdowo

Policjanci kryminalni z Działdowa we współpracy z funkcjonariuszami Krajowej Administracji Skarbowej w jednym z mieszkań na terenie Działdowa ujawnili nielegalne wyroby tytoniowe pod postacią 47 000 sztuk papierosów. Nielegalne papierosy wywęszyła Czira – suczka pełniąca na co dzień służbę w Warmińsko-Mazurskim Urzędzie Celno-Skarbowym w Olsztynie.

Papierosy znalezione przez Czirę

Papierosy różnych marek nie posiadały polskich znaków akcyzy. Gdyby nielegalny tytoń trafił do obrotu, uszczupliłoby to Skarb Państwa o blisko 56 tysięcy złotych z tytułu niezapłaconej akcyzy i podatku VAT. Policjanci papierosy zabezpieczyli, a ich właściciela poinformowali o dalszym toku postępowania i konsekwencjach prawnych popełnionego czynu. Za popełnione przestępstwo mężczyzna odpowie przed sądem. Zgodnie z przepisami skarbowo-podatkowymi za posiadanie tytoniu bez polskich znaków akcyzy skarbowej sprawcy grozi wysoka grzywna, kara pozbawienia wolności do 3 lat albo obie te kary łącznie.

Szczytno

Szczycieńscy kryminalni regularnie prowadzą działania operacyjne, ukierunkowane na zwalczanie nielegalnego obrotu wyrobami akcyzowymi. W minionym tygodniu ich ciężką, wytężoną pracę zwieńczyła kontrola drogowa w Szymankach w gminie Wielbark. W czwartek (21.01.2021) kryminalni z KPP w Szczytnie zatrzymali tam do kontroli drogowej kierowcę pojazdu marki Iveco. Za kierownicą siedział 56-letni mieszkaniec Szczytna. Mężczyzna na widok policyjnej odznaki i nieumundurowanych policjantów, bardzo się zestresował. Miał powód. Kryminalni w trakcie przeszukania pojazdu, w części ładunkowej ujawnili 23 worki, każdy z nich ważący średnio około 20 kg, a w nich krajankę tytoniową. Kierowca został zatrzymany i przewieziony do szczycieńskiej komendy, a zabezpieczony towar zważony i poddany oględzinom. Okazało się, że waga tytoniu sięgnęła około pół tony. 56-latek nie opłacając należnego podatku akcyzowego, naraził Skarb Państwa na straty finansowe w łącznej kwocie blisko 400 tys. złotych. Za popełnione przestępstwo zgodnie z Kodeksem karnym skarbowy, 56-latkowi grozi kara nawet do 3 lat pozbawienia wolności.

Jednak nie był to koniec interwencji w jego sprawie. W trakcie wykonywanych przez szczycieńskich kryminalnych czynności procesowych z zatrzymanym, ustalili oni, że 56-latek poszukiwany jest przez Sąd Rejonowy w Szczytnie. Miał on do odbycia karę 4 lat i 1 miesiąca pozbawienia wolności za popełnione przestępstwa przeciwko wolności seksualnej i obyczajności.

Zgodnie z decyzją wymiaru sprawiedliwości, 56-letni mieszkaniec Szczytna został przewieziony już do wskazanego zakładu karnego, gdzie spędzi najbliższe lata, czekając tam również na rozstrzygnięcie w sprawie nielegalnego tytoniu.

