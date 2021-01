Oszustwo metodą "na amerykańskiego żołnierza". Nie daj się nabrać! Data publikacji 25.01.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj Przestępcy wykorzystują różne techniki manipulacji w mediach społecznościowych, aby wyłudzić od swoich ofiar pieniądze. Tym razem kobieta z powiatu legnickiego stała się ofiarą oszustwa na tak zwanego „amerykańskiego żołnierza” i straciła 173 tysięcy złotych. Policjanci apelują o ostrożność, szczególnie w stosunku do nieznajomych. Pamiętajmy, że kiedy taka osoba poprosi nas o jakąkolwiek gotówkę, to stanowczo odmówmy.

Jakiś czas temu policjanci z komendy miejskiej w Legnicy otrzymali zgłoszenie o oszustwie na tzw. amerykańskiego żołnierza.

Z ustaleń funkcjonariuszy wynikało, że mieszkanka powiatu legnickiego od jakiegoś czasu korespondowała z mężczyzną, który podawał się za amerykańskiego żołnierza przebywającego na misji w Afganistanie. Przez kilka tygodni para pisała do siebie różne wiadomości. „Amerykański żołnierz” przesłał kobiecie swoje zdjęcia, opowiadał o tym, że jest wdowcem i ma syna, który mieszka w Teksasie. Interesował się też życiem osobistym 48-latki. Mężczyzna wzbudził duże zaufanie. Pewnego dnia wysłał jej wiadomość, że jedzie na operację militarną do Syrii, gdzie są trudne warunki i że nie ma co jeść, ponieważ nie ma dostępu do swojego konta. Kiedy napisała, że nie ma pieniędzy wówczas mężczyzna naciskał, brał ją na litość, że jeśli nie przeleje mu żadnych środków to on tam zostanie na zawsze, a jego syn nie będzie miał ojca. Zapewniał legniczankę, że ma dużo pieniędzy na swoim koncie i odda jej, gdy tylko wróci z Syrii. Kobieta, co jakiś czas przelewała swojemu „przyjacielowi” pieniądze. Łączną kwotę, jaką przekazała przez kilkanaście tygodni to 173 tysięcy złotych.

Kilka dni temu kobieta ponownie przelała 81 tysięcy złotych, po czym otrzymała wiadomość od rzekomego banku mężczyzny, że chce jej przelać wszystkie środki ze swojego konta w kwocie 5 milionów 311 tysięcy dolarów, ale musi wpłacić kolejne pieniądze w walucie amerykańskiej, gdyż trzeba odblokować zablokowaną transakcję przez FBI. Legniczanka nie otrzymała żadnych środków. Poinformowała swojego internetowego „przyjaciela” o tym, że idzie na Policję.

Funkcjonariusze Wydziału do Walki z Przestępczością Gospodarczą Komendy Miejskiej Policji w Legnicy, kiedy dowiedzieli się o tym zdarzeniu natychmiast udali się do banku, gdzie wraz z pracownikami placówki zablokowano przelew w wysokości 81 tysięcy złotych. Łączne straty, jakie poniosła pokrzywdzona opiewają na kwotę 173 tysięcy złotych.

Policjanci zabezpieczyli niezbędny materiał dowodowy i będą pracować nad ustaleniem osób zamieszanych w oszustwo. Za popełnione przestępstwo kodeks karny przewiduje karę do 8 lat pozbawienia wolności.

Mając na uwadze powyższy przypadek, przestrzegamy przed przekazywaniem pieniędzy na konta osób, których nie znamy! Pamiętaj, że oszuści często bazują na naszych uczuciach, wyznają miłość, opowiadają o swoim życiu i wykazują duże zainteresowanie nowo poznaną osobą. Nasze podejrzenia powinny w szczególności wzbudzić osoby, które oczekują od nas przekazania pieniędzy lub kosztownych przedmiotów. Tylko nasza ostrożność, czujność spowodują, że nie staniemy się kolejną ofiarą oszustwa!

(KWP we Wrocławiu / kp)