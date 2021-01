„Nasz dzielnicowy to istny Skarb” - podziękowanie dla szczecińskiego policjanta Data publikacji 25.01.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj Na ręce Komendanta Miejskiego Policji w Szczecinie wpłynęło podziękowanie mieszkańców Wspólnoty Mieszkaniowej centrum miasta dla dzielnicowego st. sierż. Bartłomieja Wakuły. Policjant poprzez swoje zaangażowanie, empatię oraz profesjonalizm działania pomógł rozwiązać długoletnią i uciążliwą sytuację panującą w środowisku wspólnoty. Dziękujemy za docenienie pracy naszych policjantów.

„ … Spokój, opanowanie i zaangażowanie Pana Bartka dało nam nadzieję na lepsze jutro. Wzorowa postawa Pana Bartłomieja uruchomiła w nas chęć walki o swoje spokojne życie i przywrócenie harmonii w naszej wspólnocie… Jest najlepszym dzielnicowym, jakiego mogliśmy dostać. Jest Policjantem bardzo inteligentnym i nietuzinkowym i zawsze zjawia się w odpowiednim momencie w chwilach kryzysowych, a ten spokój i opanowanie dają nam poczucie, że to jest odpowiednia Osoba w odpowiednim zawodzie. Jeszcze raz bardzo dziękujemy za Naszego Dzielnicowego i życzymy, aby tylko tacy Funkcjonariusze zasilili szeregi Policji, którzy po prostu chcą być dla nas, a nie dlatego, że muszą. Nasz Dzielnicowy to istny SKARB i jeśli byśmy mogli przyznać to otrzymałby nagrodę DZIELNICOWEGO ROKU, bo nie dość, że jest wzorowym Funkcjonariuszem to jest przede wszystkim WIELKIM CZŁOWIEKIEM. Bardzo dziękujemy”.

To tylko fragment otrzymanej wiadomości i pięknych słów skierowanych dla dzielnicowego z Komisariatu Szczecin Śródmieście. Zawsze, ilekroć do naszej jednostki wpływają podziękowania, jest nam niezmiernie miło, że nasza praca jest zauważana i doceniania. Cieszymy się też, że mogliśmy pomóc.

W dowód uznania i w ramach podziękowania za godne reprezentowanie jednostki i policyjnego munduru podczas wykonywania obowiązków służbowych st. sierż. Bartłomiej Wakuła został również doceniony przez Komendanta Miejskiego Policji w Szczecinie, insp. Piotra Makucha.

(KWP w Szczecinie / kp)