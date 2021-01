Policjanci oddali osocze i deklarują dalsze wsparcie Data publikacji 25.01.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj Kolejni ozdrowieńcy słupskiej komendy oddali osocze, aby wesprzeć tych, którzy mierzą się z wirusem SARS-CoV-2. Życiodajny płyn trafi do najbardziej potrzebujących. Wiedząc, że podanie gotowych przeciwciał znacznie przyspiesza działania obronne organizmu i pozwala skuteczniej walczyć z wirusem, mundurowi zapewniają dalsze wsparcie, o które apelują też do tych, którzy wygrali walkę z chorobą.

W miniony piątek, 22.01.2021 r., słupscy policjanci po raz kolejny zameldowali się w Centrum Krwiodawstwa w Słupsku, gdzie od kilku tygodni regularnie oddają osocze. W ten sposób mundurowi ozdrowieńcy pomagają osobom zarażonym wirusem SARS-CoV-2, które walczą o zdrowie i życie.

We krwi policjantów od zawsze płynie chęć niesienia pomocy drugiemu człowiekowi i ratowania ludzkiego życia. W trosce o tych, którzy potrzebują osocza, mundurowi stale oddają je i apelują o to do wszystkich, którzy wygrali walkę z koronawirusem. Na możliwość oddania płynu ratującego życie czekają kolejni funkcjonariusze, którzy w najbliższym czasie dołączą do grona osób, które mogą i chcą wspierać potrzebujących.

Pamiętajmy, by przed oddaniem osocza nawiązać kontakt telefoniczny z Centrum Krwiodawstwa, ponieważ szczegóły pobrania są ustalane indywidualnie z każdym dawcą. Nie są wymagane żadne dodatkowe badania wykonywane indywidualnie przez dawcę.

(KWP w Gdańsku/js)