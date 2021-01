Nowe posterunki

W Lipniku i Szydłowie powstaną nowe obiekty policyjne. W minionym tygodniu podpisana została umowa na wykonanie robót budowlanych planowanych posterunków. W obu przypadkach będzie to przebudowa i rozbudowa istniejących już obiektów, które do tej pory pełniły inną funkcję. Łączny koszt inwestycji to ponad 3,5 miliona złotych, a zakończenie prac planowane jest na listopad tego roku.