Policyjny pies doprowadził do podejrzanego o rozbój Data publikacji 26.01.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj Zamaskowany mężczyzna wsiadł do auta kobiety i zagroził jej przedmiotem przypominającym broń, po czym uciekł. Krótko po zgłoszeniu, pies służbowy Nadit podjął trop prowadząc policjantów do podejrzanego. 36-latek trafił do policyjnej celi. Decyzją sądu najbliższe 3 miesiące spędzi w areszcie. Za rozbój grozi kara do 12 lat pozbawienia wolności.

Do zdarzenia doszło kilka dni temu na parkingu na ulicy Wernera. Do zaparkowanego auta, w którym była kobieta, wsiadł zamaskowany sprawca i grożąc przedmiotem przypominającym broń próbował zmusić ją, by odjechała razem z nim. Kobieta nie zareagowała na jego żądania, po czym sprawca uciekł.

Właścicielka pojazdu poinformowała o zdarzeniu dyżurnego Komendy Miejskiej Policji w Radomiu i na miejsce skierowani zostali funkcjonariusze. M.in. policjanci z wydziału kryminalnego i policyjny przewodnik z psem tropiącym szybko rozpoczęli czynności.

Pies służbowy, owczarek belgijski Nadit, podjął trop prowadząc policjantów do miejsca zamieszkania podejrzanego o przestępstwo. Krótko po zdarzeniu kryminalni zatrzymali 36-letniego mieszkańca Radomia. Mężczyzna trafił do policyjnej celi.

Został doprowadzony do prokuratury, gdzie przedstawiono mu zarzut rozboju. Śledczy wnioskowali o zastosowanie wobec zatrzymanego tymczasowego aresztu. Sąd przychylił się do tego wniosku i najbliższe 3 miesiące 36-latek spędzi w areszcie. Za przestępstwo, którego się dopuścił grozi kara 12 lat pozbawienia wolności.

(KWP w Radomiu / kp)