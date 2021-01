Wyszedł z więzienia i zaatakował kobietę. Dziesięć minut później był już w rękach policjantów Data publikacji 26.01.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj Hrubieszowscy policjanci zatrzymali 26-letniego mieszkańca Rudy Śląskiej, który zaatakował idącą chodnikiem kobietę. Męczyna chciał wyrwać hrubieszowiance torebkę z pieniędzmi, jednak ona dzielnie broniła swojej własności. Wtedy pchnął ją na ścianę budynku i zaczął uderzać. Kiedy doszedł do wniosku, że nic nie wskóra, uciekł niczego nie zabierając. Dziesięć minut później został zatrzymany przez policjantów. Jak się okazało, na początku stycznia opuścił miejscowy Zakład Karny. Teraz odpowie za rozbój, za co grozi mu do 12 lat pozbawienia wolności.

W niedzielę (24.01.2021 r.) po godzinie 14:00 hrubieszowscy policjanci zostali poinformowani, że na jednej z ulic w centrum miasta nieznany mężczyzna zaatakował idącą chodnikiem kobietę. Szybko pojechali na miejsce. Zastali tam pobitą 49-letnią mieszkankę miasta.

Jak ustalili mundurowi, idąca chodnikiem kobieta została zaczepiona przez nieznanego jej mężczyznę, który szedł za nią. W pewnym momencie rzucił się na nią chcąc wyrwać jej torebkę z pieniędzmi i dokumentami. Kiedy ta nie chciała oddać swojej własności, wtedy pchnął ją na ścianę budynku i zaczął uderzać.

Napastnik, widząc zdecydowaną postawę kobiety, która dzielnie broniła torebki, uciekł z miejsca zdarzenia niczego nie zabierając.

Policjanci, posiadając opis wyglądu sprawcy rozboju ruszyli do jego poszukiwań. Dziesięć minut później zauważyli go na jednej z ulic i go zatrzymali. To 26-letni mieszkaniec Rudy Śląskiej. Jak się okazało, zaledwie 4 stycznia br. opuścił miejscowy Zakład Karny, gdzie odbywał karę pozbawienia wolności za inne przestępstwo.

26-latek trafił do policyjnego aresztu. Dziś (26.01.2021 r.) będzie doprowadzony do Prokuratury. Policjanci zwrócili się z wnioskiem do Prokuratury o zastosowanie wobec niego środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztu. Za rozbój grozi mu kara do 12 lat pozbawienia wolności.

(KWP w Lublinie / kp)