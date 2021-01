Wyjątkowe podziękowania za zaangażowanie i skuteczność policjantów Data publikacji 26.01.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj „Panie Komendancie, postawa podległych Panu policjantów z Komisariatu Policji w Gubinie zajmujących się wykrywaniem sprawców kradzieży mojego samochodu pozwoliła mi uwierzyć, że mamy Policję dobrze zorganizowaną, szybko i sprawnie działającą, co moim zdaniem jest najważniejsze.” – to fragment podziękowania dla policjantów z gubińskiego komisariatu, których profesjonalizm w zbieraniu i analizie informacji, a także podjęcie przez nich działań skutkowało szybkim odzyskaniem skradzionego pojazdu marki suzuki liana wartości 6 tysięcy złotych.

W poniedziałek (18 stycznia br.) policjanci z gubińskiego komisariatu otrzymali zgłoszenie o kradzieży zaparkowanego w garażu samochodu suzuki liana wartości 6 tysięcy złotych, w którym znajdował się między innymi portfel z dokumentami oraz kartami bankomatowymi należące do właściciela pojazdu. Sprawa zlecona została do realizacji policjantom z Referatu Kryminalnego, którzy weryfikowali każdą informację, w tym uzyskaną od zgłaszającego, a także sprawdzali każdy trop. Ich zaangażowanie przyniosło zamierzony efekt. W środę (20 stycznia) dotarli do miejsca, w którym znajdował się skradziony samochód. Trwają czynności mające na celu zebranie materiału dowodowego, który pozwoli na przedstawienie zarzutów podejrzewanej o ten czyn osobie. Po czynnościach pojazd jeszcze tego samego dnia został zwrócony właścicielowi, który będąc wdzięcznym za skuteczne i szybkie działanie policjantów wystosował do Komendanta Komisariatu Policji w Gubinie, takie o to podziękowanie:

„Panie Komendancie, postawa podległych Panu policjantów z Komisariatu Policji w Gubinie zajmujących się wykrywaniem sprawców kradzieży mojego samochodu pozwoliła mi uwierzyć, że mamy Policję dobrze zorganizowaną, szybko i sprawnie działającą, co moim zdaniem jest najważniejsze. Postawa i zaangażowanie policjantów cechowały się pełnym profesjonalizmem, zaangażowaniem, empatią oraz zrozumieniem drugiego człowieka, który został dotknięty przestępstwem. Za co serdecznie dziękuję, życząc jednocześnie dalszych sukcesów w pracy. ”

Mieszkańcy Gubina, swoją wdzięcznością dla policjantów podzielili się również na portalu społecznościowym umieszczając na swoim profilu post o tożsamej treści jak w podziękowaniu.

(KWP w Gorzowie Wlkp. / kp)