Opłata za przesyłkę - uważaj to może być oszustwo

Oszuści internetowi stosują różne metody, by uzyskać dostęp do naszych danych. Zdobyte informacje wykorzystują później do kradzieży pieniędzy z kont bankowych. Prośba o dopłatę do przesyłki stała się stałym procederem przestępców. Tym razem, ofiarą oszustów stał się mieszkaniec powiatu sokólskiego, który stracił ponad 20 000 złotych.