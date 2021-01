To był szczególny rok Data publikacji 26.01.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj Każdy rok jest inny od poprzedniego. Ten miniony, 2020 wyróżniał się w sposób szczególny. Pandemia i idące za nią ograniczenia dotknęły nas wszystkich. Pomimo nowej rzeczywistości Policja wykonywała swoje zadania. Dziś podsumowaliśmy rok służby świętokrzyskich mundurowych. W wideokonferencji udział wzięli Wojewoda Świętokrzyski Pan Zbigniew Koniusz, Marszałek Województwa Świętokrzyskiego Pan Andrzej Bętkowski i kadra kierownicza świętokrzyskiej Policji z p.o. Komendanta Wojewódzkiego Policji w Kielcach insp. Jarosławem Tokarczykiem na czele.

Garnizon świętokrzyski stanowi 3050 funkcjonariuszy i 659 pracowników cywilnych. Warto odnotować fakt, że od wielu lat w województwie utrzymujemy rekordowo niski poziom wakatów. W nowy rok weszliśmy z etatami wypełnionymi w 100 procentach.

W minionym roku świętokrzyscy stróże prawa średnio każdego dnia przeprowadzali 662 interwencje, wykrywali 53 przestępstwa i 647 wykroczeń.

Rok 2020 wraz z zupełnie nową rzeczywistością przyniósł nam kolejne zadania do służby. Przeciwdziałając rozprzestrzenianiu się wirusa wielokrotnie podejmowaliśmy współpracę z innymi służbami mundurowymi i sanitarnymi. Kontrole przestrzegania wprowadzonych obostrzeń, sprawdzanie obiektów i osób przebywających na domowej kwarantannie. Warto przypomnieć, że w szczytowym momencie dokonywaliśmy blisko 17 tysięcy takich sprawdzeń na dzień.

Analizując sytuację na świętokrzyskich drogach nie sposób pominąć faktu, że w ostatnich latach liczba wypadków maleje. W minionym roku było ich 832, co stanowi znaczący spadek w porównaniu z rokiem 2019, gdzie doszło do 1060 wypadków. Mniej zdarzeń to więcej bezpieczeństwa. Liczba osób rannych na naszych drogach była mniejsza – 954 w stosunku do 1246 w roku 2019 to kolejna dobra wiadomość. Niestety 96 osób na świętokrzyskich drogach straciło życie, to mniej niż w 2019 (131 osób) jednak nadal dążymy do zmniejszenia tych liczb.

W zakresie przestępczości kryminalnej świętokrzyscy policjanci cieszą się dużą wykrywalnością. Wynik na poziomie 75% plasuje garnizon w ścisłej czołówce. W 2020 roku zabezpieczono ponad 250 kilogramów narkotyków. Nie brakowało też szerzej zakrojonych działań. Wystarczy przypomnieć rozbicie grupy przestępczej zajmującej się międzynarodowym narkobiznesem, gdzie wspólnie z hiszpańską policją zatrzymano kilkanaście osób, w tym 6 kielczan.

Rok 2020 to także modernizacja i nowoczesność w naszej służbie, sfinalizowano wiele inwestycji. Z najważniejszych warto wspomnieć o otwarciu nowego Komisariatu Policji w Chęcinach, Komisariatu Policji w Chmielniku, modernizacji i przebudowie Komendy Powiatowej Policji w Sandomierzu. Podpisano także umowę na budowę Posterunku Policji w Mircu. W 2020 roku naszą flotę zasiliły nowe, w pełni elektryczne radiowozy.

