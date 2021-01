Groźby, zniszczenie mienia, a w tle ewakuacja mieszkańców kamienicy Data publikacji 26.01.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj Zdecydowane działanie i profesjonalizm dzielnicowych z komisariatu na bydgoskich Wyżynach doprowadziły do zatrzymania mężczyzny, który groził mieszkańcom budynku, a także podpalił drzwi jednego z mieszkań. Determinacja policjantów zapobiegła również większej tragedii, do której mogło dojść, gdyby nie ostrzegli pozostałych mieszkańców i ich nie ewakuowali. 40-letni sprawca został aresztowany przez sąd na 2 miesiące.

Po raz kolejny potwierdziło się, że każda interwencja jest inna, a zastana sytuacja może przynieść nieoczekiwany obrót. Tak też było w minioną sobotę, 23.01.2021 r., kiedy to policjanci z bydgoskich Wyżyn o godzinie 10:45 zostali powiadomieni o agresywnym zachowaniu jednego z lokatorów budynku przy ul. Toruńskiej w Bydgoszczy. Miał on grozić zgłaszającym pozbawieniem życia, a także uderzając tłuczkiem do mięsa zniszczyć drzwi wejściowe do jednego z mieszkań. Kiedy policjanci przyjechali na miejsce, potwierdzili te fakty. Następnie swoje kroki skierowali do mieszkania agresora.

Jednak nieoczekiwanie to zdarzenie przybrało inny obrót, a działania policjantów musiały się skupić na ewakuowaniu mieszkańców z budynku z uwagi na ujawniony pożar. To w dalszej konsekwencji być może przyczyniło się do uratowania życia bądź zdrowia innych lokatorów tam zamieszkujących. Gdy policjanci podchodzili do pierwszej klatki kamienicy, zobaczyli wydobywający się z lokalu na parterze dym. Okazało się, że podejrzewany mężczyzna, próbując odciąć drogę dojścia do jego mieszkania, podpalił drzwi lokalu obok.

Policjanci natychmiast powiadomili o sytuacji dyżurnego komisariatu, jednocześnie prosząc o przyjazd straży pożarnej. W międzyczasie dzielnicowi wraz z przybyłym kolejnym patrolem rozpoczęli ewakuację mieszkańców budynku. Ewakuowali pięć osób dorosłych, jedno dziecko oraz wynieśli dwie niepełnosprawne osoby, po czym wykorzystując gaśnice z radiowozów, próbowali ugasić ogień. W międzyczasie dojechali strażacy, którzy dokończyli gaszenie, a także pomogli policjantom wejść do zamkniętego na klucz mieszkania sprawcy. Ten został obezwładniony i zatrzymany. 40-letni bydgoszczanin został przewieziony go policyjnego aresztu. Dzięki zdecydowanemu działaniu policjantów mieszkańcom kamienicy nic się nie stało.

Mężczyzna usłyszał zarzuty dotyczące kierowania gróźb karalnych w stosunku do dwóch osób, a także zniszczenia mienia jednej z nich. Za tego typu przestępstwa grozi mu kara do 5 lat pozbawienia wolności.

Wczoraj, 25.01.2021 r., sędzia, po zapoznaniu się ze zgromadzonym materiałem, przychylił się do wniosku policjantów oraz prokuratora i aresztował 40-latka na 2 miesiące.

(KWP w Bydgoszczy/js)