Lęborscy policjanci udzielili pomocy 71-letniej kobiecie i zapobiegli próbie samobójczej 19-latka Data publikacji 26.01.2021 Zgłoszenie zaniepokojonej sąsiadki i natychmiastowa reakcja lęborskich mundurowych, zapobiegły tragedii. Samotna 71-letnia kobieta leżała nieprzytomna w zamkniętym na klucz mieszkaniu. Policjanci przez okno dostali się do wnętrza i udzielili jej pierwszej pomocy. To już kolejna akcja ratownicza policjantów referatu patrolowo-interwencyjnego w tym miesiącu. Wcześniej mundurowi zapobiegli próbie samobójczej młodego mężczyzny.

Wczoraj po południu dyżurny lęborskiej jednostki Policji otrzymał zgłoszenie od mieszkanki Lęborka, zaniepokojonej sytuacją swojej sąsiadki, samotnej 71-letniej kobiety, której nie widziała od kilku dni. Do miejsca zamieszkania starszej pani niezwłocznie skierowani zostali policjanci z patrolu, starszy aspirant Grzegorz Pilarski i posterunkowy Łukasz Wnuk – Lipiński. Drzwi mieszkania były zamknięte na klucz. Mundurowi, widząc przez okno leżącą na podłodze kobietę, która nie reagowała na żadne sygnały, wybili w nim szybę i dostali się do wnętrza. Kobieta była nieprzytomna. Policjanci wezwali służby ratunkowe i niezwłocznie przystąpili do udzielania jej pierwszej pomocy. Po udrożnieniu dróg oddechowych i upewnieniu się, że oddycha, ułożyli ją w pozycji bocznej i monitorowali czynności życiowe do czasu przybycia załogi pogotowia ratunkowego.

To już druga w tym miesiącu akcja ratownicza policjantów z lęborskiej patrolówki. W pierwszej połowie stycznia młodszy aspirant Leszek Lewandowski i sierżant Adrian Klejna nie dopuścili do próby samobójczej 19-latka z Lęborka, usiłującego rzucić się pod pociąg. Mundurowi w porę znaleźli go i sprowadzili z torowiska, nie dopuszczając do tragicznych wydarzeń.

Dzięki zaangażowaniu i szybkiej reakcji lęborskich policjantów, osoby potrzebujące pomocy trafiły pod opiekę specjalistów.

(KWP w Gdańsku / kp)