29-letni oszust w rękach krakowskiej policji Data publikacji 27.01.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj Krakowscy policjanci zatrzymali 29-latka, który we wrześniu ub.r. wykorzystując metodę oszustwa „na policjanta’’ wyłudził oszczędności od seniora. Mężczyzna podejrzewany, jest także o dokonanie w Krakowie innych oszustw tą metodą.

Funkcjonariusze z Wydziału do Walki z Przestępczością Przeciwko Mieniu Komendy Miejskiej Policji w Krakowie wspólnie z kolegami z Wydziału Kryminalnego Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie 20 stycznia br. udali się na jedno z osiedli w pobliżu Ronda gen. Maczka. Według ich ustaleń, w jednym z tamtejszych bloków miał zamieszkiwać 29-letni mężczyzna, który niespełna pół roku temu zadzwonił do 76-latka zamieszkującego na krakowskiej Krowodrzy i przekonał go, że bierze on udział w tajnej policyjnej akcji, a jego oszczędności pomogą w ujęciu groźnych przestępców. Starszy pan przekonany przez oszusta, że po policyjnych działaniach odzyska pieniądze, przekazał pod drzwiami swojego mieszkania fałszywemu policjantowi ponad 8200 Euro, których już jednak nie odzyskał.

Po przybyciu policjantów pod wskazany adres, drzwi otworzył im 29-latek. W związku z podejrzeniem oszustwa mężczyzna został zatrzymany i przewieziony do policyjnej jednostki. W trakcie przeszukania kryminalni natrafili w jego odzieży na biały proszek zawinięty w folię aluminiową. Po przebadaniu okazało się, że jest to amfetamina. Nielegalna substancja została zabezpieczona, a mężczyzna po przeprowadzonych czynnościach trafił do policyjnego aresztu. Mężczyzna usłyszał zarzut oszustwa oraz posiadania narkotyków. Grozi mu do 8 lat pozbawienia wolności. Ponadto wobec 29-latka zastosowany został tymczasowy areszt na 3 miesiące

Według wstępnych ustaleń kryminalnych wynika, że 29-latek odpowiedzialny jest także za kilka innych oszustw na krakowskich seniorach dokonanych na przełomie sierpnia i września ubiegłego roku. W każdym z tych przypadków wykorzystywana była metoda ‘’na policjanta’’, Nie wykluczone, że w najbliższym czasie mężczyzna usłyszy kolejne zarzuty dotyczące dokonywanych oszustw.

Po raz kolejny ostrzegamy i przypominamy jak nie stać się ofiarą oszustwa!

Należy zachować zdrowy rozsądek i ostrożność – jeśli dzwoni do nas osoba, która podaje się za członka rodziny i prosi o pieniądze, nie należy podejmować żadnych pochopnych decyzji.

Jeśli chodzi o członka rodziny, zadzwoń do niego i dowiedz się, czy faktycznie potrzebuje twojej pomocy. Opowiedz osobie bliskiej o zaistniałym zdarzeniu.

Nigdy nie udzielaj przez telefon informacji, jaką ilość pieniędzy posiadasz w domu, bądź na koncie bankowym.

Nigdy na czyjeś zlecenie nie przekazuj pieniędzy, nie podpisuj dokumentów, nie zakładaj kont w banku, nie zaciągaj kredytów i nie ujawniaj swoich danych osobowych, numerów PIN, haseł.

Nie ulegaj presji, jaką wywiera telefoniczny rozmówca.

Poinformuj Policję! Każdą próbę wyłudzenia pieniędzy można zgłaszać w dowolnej jednostce lub dzwoniąc pod numer alarmowy 112.

Pamiętaj!

Policja nigdy nie prosi o przekazanie pieniędzy i nigdy nie dzwoni z takim żądaniem.

Policja nigdy nie informuje telefonicznie o prowadzonych działaniach, „akcjach policyjnych”. Jeżeli odebrałeś taki telefon bądź pewien, że dzwoni oszust.

(KWP w Krakowie/js)