Dzięki policjantom "Szarik" znalazł nowy dom Data publikacji 27.01.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjanci i pracownicy z Komisariatu Policji w Łapach pomogli zagubionemu owczarkowi. Pies błąkał się przy komisariacie. Wyglądał na głodnego, wyczerpanego i przestraszonego. Mundurowi zaopiekowali się czworonogiem, nakarmili psa, kupili smycz i obrożę oraz zapewnili tymczasowy dom.

Wczoraj (26.01.2021 r.) w południe, sekretarka z Komisariatu Policji w Łapach zauważyła błąkającego się psa. Kobieta, widząc wyczerpanego czworonoga, postanowiła mu pomóc i zaprowadziła go do ciepłego budynku jednostki Policji. Z pomocą przyszli również policjanci. Mundurowi wspólnie z pracownikami komisariatu za własne pieniądze kupili psu jedzenie, obrożę oraz smycz. Po tym, jak pies ogrzał się i został nakarmiony, mundurowi i sekretarka zaprowadzili go do weterynarza. Tam przypadkowo o jego losie dowiedziała się mieszkanka Łap, która już wcześniej zaadoptowała inne psy. Kobieta oświadczyła, że zaopiekuje się znalezionym owczarkiem, który znajdzie u niej schronienie i posiłek. Policjanci pomogli bezpiecznie przewieźć kobietę i jej czworonożnego przyjaciela do nowego domu.

(KWP w Białymstoku / kp)