Podziękowania dla policjantów z wydziału kryminalnego Data publikacji 27.01.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj Na ręce Komendanta Powiatowego Policji w Zawierciu insp. Jacka Kurdybelskiego, wpłynęły podziękowania dla policjanta z Wydziału Kryminalnego. Radca prawny, w imieniu swojego mocodawcy, wyraził uznanie i słowa pochwały za profesjonalne i rzeczowe podejście do swoich obowiązków. Dzięki zaangażowaniu w prowadzone działania pokrzywdzona spółka odzyskała znacznej wartości mienie.

Nie tylko policjanci w terenie mają możliwość zaangażowania się w niesienie pomocy. Co prawda, to oni najczęściej mają do czynienia z ludzkimi tragediami, które widoczne są na ulicach, czy domach. Jednak również policjanci z innych pionów angażują się w rozwikłanie niekiedy bardzo trudnych spraw dotyczących przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu, ale także tych sytuacji, w których ktoś poniósł straty materialne.



Na ręce Komendanta Powiatowego Policji w Zawierciu – inspektora Jacka Kurdybleskiego wpłynęły podziękowania z kancelarii prawno-windykacyjnej, reprezentującej pokrzywdzoną spółkę. W imieniu swojego mocodawcy radca prawny podziękował za zaangażowanie jednego z policjantów zawierciańskiego Wydziału Kryminalnego w prowadzone czynności związane z odzyskaniem maszyn utraconych w związku z przestępczymi działaniami byłego klienta. Jak napisano w przesłanym liście,: „Niewątpliwie zaangażowanie i determinacja funkcjonariusza Policji, któremu powierzono wykonanie czynności zleconych w ramach pomocy prawnej, przez Prokuraturę Rejonową Warszawa – Ochota w Warszawie, doprowadziły do niezwłocznego odnalezienia, zabezpieczenia, a finalnie odzyskania mienia znacznej wartości, stanowiącego własność spółki”. Podziękowania skierowano także do innych funkcjonariuszy, mając świadomość, że sukces jest wynikiem pracy całego zespołu. Stojącym na straży prawa i porządku policjantom, życzono także dalszych sukcesów i wytrwałości w pracy zawodowej.

(KWP w Katowicach / kp)