Nie spodziewał się takiego finału swojego włamania

Za usiłowanie kradzieży z włamaniem do jednego z domów w Annopolu odpowie 44-letni mieszkaniec tej gminy. Kiedy mężczyzna włamywał się przez drzwi balkonowe, w mieszkaniu przebywało nastoletnie rodzeństwo. Widząc to, nastolatkowie telefonicznie powiadomili o tym fakcie ojca oraz policję, a sami schowali się w bezpieczne miejsce. Pomoc przybyła na czas. Zaskoczony obrotem spraw włamywacz został ujęty przez właściciela domu, a następnie zatrzymany przez policjantów. Teraz grozi mu kara do 10 lat pozbawienia wolności.