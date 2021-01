Złamali prawo drogowe - zatrzymani po pościgu Data publikacji 27.01.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjanci z Brzegu i Lewina Brzeskiego zatrzymali dwóch piratów drogowych. Obaj wpadli dzięki Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa. 22-letni kierowca fiat w terenie zabudowanym jechał 89 km/h, nie zatrzymał się do kontroli i zmusił policjantów do pościgu. Podobnie było w przypadku 21-letniego właściciela forda. Ten młody kierowca również na widok radiowozu zaczął uciekać popełniając szereg kolejnych wykroczeń. Obaj zostali zatrzymani. Teraz grozi im do 5 lat więzienia i sądowy zakaz prowadzenia pojazdów od roku do 15 lat.

Podczas codziennej służby policjanci z brzeskiej drogówki dbają o bezpieczeństwo na drogach naszego regionu. Kontrole pojazdów wiążą się między innymi ze sprawdzeniem stanu technicznego samochodu, stanu trzeźwości kierowcy i sposobu przewożenia dzieci. To także pomiar prędkości, z jaką poruszają się kierowcy. Do tych zadań, funkcjonariusze są wyposażeni w radiowozy z wideorejestratorami, a także ręczne mierniki prędkości.

W ostatnich dniach policjanci zatrzymali dwóch młodych kierowców, którzy złamali prawo drogowe. Pierwszy z nich to 22-letni właściciel fiata. Funkcjonariusze prowadzili pomiar prędkości na DK 94 w Leśniczówce. Tam ręcznym miernikiem nagrali jak kierowca fiata przekroczył dozwoloną prędkość. W terenie zabudowanym jechał 89 km/h. Dodatkowo zlekceważył polecenie do zatrzymania się i zaczął uciekać. Funkcjonariusze natychmiast rozpoczęli za nim pościg. Mężczyzna wpadł kilka kilometrów dalej. Tam na niego czekali policjanci z Lewina Brzeskiego.

Drugi z kierowców również wpadł na drodze krajowej nr 94. Tuż przed Byszycami na łuku drogi, w miejscu, gdzie obowiązuje 70 km/h., 21-letni kierowca forda jechał ponad 100 km/h. Wtedy, jadący za nim policjanci, włączyli sygnały do zatrzymania się. W tym przypadku również zostały one zlekceważone. Mężczyzna uciekał popełniając szereg kolejnych wykroczeń i stwarzając zagrożenie dla innych kierowców. Wyprzedzał na skrzyżowaniu, nie stosował się do podwójnej ciągłej linii i łamał ograniczenie prędkości w terenie zbudowanym. Swoją ucieczkę kontynuował polną drogą. Tam po przejechaniu kilkuset metrów funkcjonariusze zatrzymali go.

W obydwóch przypadkach kierowcy w ogóle nie posiadali uprawnień do kierowania pojazdami. Popełnili szereg wykroczeń drogowych, a w związku z tym do sądu trafiły wnioski o ukaranie. Natomiast za niezatrzymanie się do kontroli drogowej muszą się liczyć z karą do 5 lat więzienia i sądowym zakazem prowadzenia pojazdów od roku do 15 lat.

(KWP w Opolu / kp)

