Policjanci przejęli ponad 14 tysięcy porcji rynkowych różnych narkotyków

Data publikacji 27.01.2021

Dolnośląscy policjanci zatrzymali kolejne osoby związane z przestępstwami narkotykowymi. Ci sami mężczyźni uwikłani byli również w inne przestępstwa. W ręce funkcjonariuszy trafiło ponad 14 tys. porcji rynkowych różnych substancji, których posiadanie jest zabronione. To kolejne uderzenie w przestępczość narkotykową i możliwe, że uchronienie wielu osób przed wieloma negatywnymi skutkami tego zgubnego nałogu.

Policjanci pionu prewencji z Komisariatu Policji w Siechnicach podczas nocnego patrolu rejonu służbowego, zatrzymali do kontroli kierującego samochodem osobowym. 52-latek podczas rozmowy z funkcjonariuszami zaczął zachowywać się bardzo nerwowo. Policjanci postanowili sprawdzić, co znajduje się w pojeździe.

W przewożonym przez mężczyznę bagażu ujawnili foliowe opakowanie z zawartością białego proszku, a także pieniądze w kwocie kilku tysięcy złotych. Kierujący przyznał się, że zabezpieczona przez policjantów substancja, to nic innego jak amfetamina, którą dodatkowo zażywał przed ruszeniem w podróż. W związku z podejrzeniem popełnienia przestępstwa, 52-latek został zatrzymany. Policjanci sprawdzili także jedną z nieruchomości, która należała do zatrzymanego. Na jej terenie ujawnili kolejne opakowania z narkotykami, ale też akcesoria do porcjowania substancji, a także kusze. Wszystkie te przedmioty zostały zabezpieczone i razem z 52-latkiem trafiły do komisariatu policji. Tam też sprawdzono i zważono ujawnione przy mężczyźnie substancje. Okazało się, że tej nocy policjanci z Siechnic zapobiegli dostaniu się na czarny rynek kilku tysięcy porcji handlowych amfetaminy.

Mężczyzna już usłyszał zarzut posiadania znacznych ilości substancji odurzających, za co grozi nawet 10 lat pozbawienia wolności. Zgodnie z decyzją sądu, 52-latek następne kilka miesięcy spędzi w areszcie.

Tej samej nocy dzielnicowi z Bolesławca skontrolowali mężczyzn przebywających w zaparkowanym pojeździe. Po sprawdzeniu w systemie policyjnym okazało się, że jeden z nich, 28-latek, był osobą poszukiwaną przez Sąd Rejonowy w Zgorzelcu, ponieważ ma do odbycia karę pozbawienia wolności w wymiarze 9 miesięcy za przestępstwa narkotykowe. Drugi z zatrzymanych mężczyzn to 33-latek, który posiadał przy sobie kilka porcji metamfetaminy. Za posiadanie środków odurzających grozi kara do 3 lat pozbawienia wolności.

W Polkowicach policjanci zapukali do drzwi jednego z mieszkań na terenie miasta, gdzie według zdobytych informacji mogła przebywać osoba posiadająca narkotyki. Funkcjonariusze znaleźli w miejscu zamieszkania 25-latka słoik i zawiniątka z metamfetaminą oraz 20 tabletek z zawartością pochodnych amfetaminy. W lokalu zabezpieczono również wagę elektroniczną, torebki foliowe z zapięciem strunowym oraz pieniądze na poczet przyszłych kar. Okazało się, że z zabezpieczonych narkotyków można było uzyskać blisko 8 tys. porcji handlowych, które zamiast na ulice trafiły ostatecznie do policyjnego depozytu.

25-latek usłyszał zarzut posiadania znacznej ilości narkotyków. Grozi mu kara do 10 lat pozbawienia wolności, jednak już teraz decyzją Sądu Rejonowego w Lubinie został tymczasowo aresztowany na okres 3 miesięcy.

W Lubaniu natomiast mężczyzna, który przyjechał do jednostki policji, aby uczestniczyć w czynnościach do sprawy kradzieży sklepowej, zaniepokoił policjantów swoją postawą. Kierowca był trzeźwy, ale funkcjonariusze widząc jego nienaturalne zachowanie, rozszerzone źrenice oraz opóźnioną reakcję, poddali go badaniu na zawartość narkotyków w organizmie. Wstępne badanie śliny wykazały u 27-latka obecność narkotyku. Od kierującego pobrano krew. W pojeździe, którym się poruszał ujawniono również narkotyki. Jeśli wyniki badań potwierdzą, że kierował pojazdem będąc pod wpływem środków odurzających mężczyzna pozbędzie się prawa jazdy.