Koszalińscy policjanci wyróżnieni przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Data publikacji 27.01.2021 Zastępca Komendanta Miejskiego Policji w Koszalinie nadkom. Marcin Pilarczyk, w imieniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Mariusza Kamińskiego, podziękował policjantom, którzy z narażeniem zdrowia i życia wykonywali swoje obowiązki służbowe.

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Mariusz Kamiński podziękował funkcjonariuszom za gotowość do najwyższych poświęceń podczas wykonywania obowiązków służbowych. Policjanci, w tym wyróżnieni funkcjonariusze doskonale wiedzą, że każde wyjście do pracy to służba. Każdorazowo, zakładając mundur, biorą pod uwagę, że być może będą ratować czyjeś życie. Często zdarzają się też sytuacje, kiedy policjanci pomagają poza służbą. Funkcjonariusze otrzymali z rąk Komendanta pamiątkowe ryngrafy w uznaniu za szczególną odwagę i ofiarność w trakcie pełnionej służby oraz poświęcenie w niesieniu pomocy drugiemu człowiekowi z narażeniem własnego życia i zdrowia. Wyróżnieni zostali funkcjonariusze st. sierż. Wojciech Freudenreich z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Koszalinie oraz st. sierż. Dariusz Bartoszek Przewodnik psa służbowego Komendy Miejskiej Policji w Koszalinie. Policjanci zgodnie twierdzą, że zrobili to, co należało zrobić w tej sytuacji, bo życie ludzkie jest najwyższą wartością.

(KWP w Szczecinie / kp)