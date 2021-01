Policjanci odnaleźli 37-latka, który miał myśli samobójcze Data publikacji 27.01.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjanci z żarskiej jednostki prowadzili poszukiwania za 37-latkiem, który miał myśli samobójcze. Wszczęty został alarm, funkcjonariusze odnaleźli mężczyznę po 1,5 godziny. Trafił pod opiekę medyczną.

We wtorek (26.01.2021 roku) po południu do dyżurnego żarskiej komendy wpłynęło zgłoszenie o 37-latku, który uciekł ze szpitala i nie wiadomo, w którym kierunku mógł się udać. Mężczyzna trafił do placówki medycznej w tym dniu, nad ranem w asyście policjantów, ponieważ miał myśli samobójcze.

Po otrzymaniu tej informacji Komendant Powiatowy Policji w Żarach ogłosił alarm. Funkcjonariusze żarskiej komendy natychmiast rozpoczęli działania poszukiwawcze. Przeczesywano teren przyległy do szpitala, ulice Żar, dworce autobusowe i kolejowe, kontaktowano się również z rodziną, aby sprawdzić, czy 37-latek nie powrócił do domu. W tej sytuacji liczył się czas, każda minuta była cenna, gdyż nieznane były dalsze intencje zaginionego.

Na szczęście działania zakończyły się szczęśliwie. Szybka reakcja na zgłoszenie i zaangażowanie policjantów przyniosły efekt po niespełna 1,5 godziny. Policjanci, przeczesując miasto zauważyli stojącego przy jednej z ulic mężczyznę, jego wygląd i ubranie były zgodne z opisem podanym podczas zgłoszenia. Okazało się, że jest to zaginiony. Na miejsce wezwano karetkę pogotowia. 37-latek w asyście policjantów trafił do szpitala pod specjalistyczną opiekę medyczną.

(KWP w Gorzowie Wlkp. / kp)