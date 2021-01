Znany członek wrocławskiego półświatka odpowie za udział w obrocie ponad 55 kilogramami narkotyków Data publikacji 27.01.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj Praca policjantów zajmujących się zwalczaniem przestępczości narkotykowej z dolnośląskiej komendy wojewódzkiej i prokuratorów z Prokuratury Okręgowej we Wrocławiu oraz skrupulatnie zgromadzony przez nich materiał dowodowy pozwoliły skierować do sądu akt oskarżenia wobec Łukasza W. ps. „Gekon” – znanego członka wrocławskiego półświatka. Mężczyzna ten, działając w celu osiągnięcia korzyści majątkowej oraz w warunkach powrotu do przestępstwa, uczestniczył w obrocie ponad 56 kilogramami marihuany. Postępowanie prowadzone wobec niego stanowi element dużej sprawy dotyczącej sprzedaży znacznych ilości środków zabronionych, w toku której śledczy postawili zarzuty blisko 90 osobom, zarzucając im szereg przestępstw narkotykowych.

Łukasz W. ps. „Gekon” decyzją sądu aktualnie przebywa w areszcie. Trafił do niego po zatrzymaniu przez funkcjonariuszy Wydziału do walki z Przestępczością Narkotykową Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu, do którego doszło chwilę po tym, jak opuścił areszt, gdzie przebywał w związku z inną sprawą.

Intensywna praca śledczych i przeprowadzony przez nich szereg czynności skutkował zgromadzeniem obszernego materiału dowodowego, który pozwolił na skierowanie do sądu aktu oskarżenia wobec zatrzymanego 41-latka. Łukaszowi W. ogłoszono zarzuty między innymi uczestniczenia w obrocie znacznymi ilościami środka odurzającego w postaci marihuany - łącznie ponad 56 kg tego narkotyku. Z tego co najmniej 6 kg sprzedawał następnie innym osobom, natomiast innemu mężczyźnie, za płatną „ochronę”, umożliwiał sprzedaż na terenie Wrocławia pozostałych co najmniej 50 kg. Z tego przestępczego procederu Łukasz w. uczynił sobie stałe źródło dochodu.

Sprawą wprowadzania przez „Gekona” do obrotu znacznych ilości środków zabronionych zajmowali się funkcjonariusze Wydziału do walki z Przestępczością Narkotykową Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu wspólnie z prokuratorami Wydziału I Śledczego Prokuratury Okręgowej we Wrocławiu. Postępowanie prowadzone wobec Łukasza w. stanowi element innej dużej sprawy dotyczącej sprzedaży znacznych ilości środków zabronionych, w toku której śledczy postawili zarzuty blisko 90 osobom, zarzucając im szereg przestępstw narkotykowych. Wobec większości z tych osób – 69 - zapadły już prawomocne wyroki skazujące, zaś wobec kolejnych 17 osób skierowano do sądu akty oskarżenia.

(KWP we Wrocławiu / kp)