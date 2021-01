Kłamstwo ma krótkie nogi

Gdy okazało się, że do kontenera na używaną odzież ktoś wyrzucił psie szczenię, policjanci natychmiast rozpoczęli dochodzenie z ustawy o ochronie zwierząt. Szybko namierzyli 28-latka odpowiedzialnego za to przestępstwo. Mężczyzna, chcąc zapewnić sobie alibi, złożył wcześniej zawiadomienie o kradzieży psa. Usłyszał już zarzut dotyczący znęcania się nad zwierzętami, za co grozi kara do 3 lat więzienia.