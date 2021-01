Małopolscy policjanci wykorzystali akcje szczepienia seniorów do edukacji w zakresie zapobiegania oszustwom. Data publikacji 27.01.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj Praktycznie co kilka dni na terenie Małopolski dochodzi do zdarzeń, podczas których przestępcy, podając się za wnuczka, policjanta lub inną osobę, dokonują oszustw na szkodę osób starszych. Dlatego małopolscy policjanci postanowili dotrzeć do seniorów z informacjami jak nie dać się oszukać, wykorzystując akcję szczepienia osób z tej grupy wiekowej w Szpitalu Uniwersyteckim w Krakowie.

Policjanci z Wydziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie wspólnie z funkcjonariuszami Komisariatu Policji II w Krakowie 26 i 27 stycznia 2021 roku przeprowadzili akcję informacyjną wśród seniorów na terenie Szpitala Uniwersyteckiego przy ul. Mikołaja Kopernika w Krakowie. Małopolska Policja przygotowała plakaty oraz ulotki, które przez panią Mariolę Marchewkę, koordynatora ds. szczepień zostały umieszczone w widocznych miejscach na terenie szpitala. Ponadto, placówka w trosce o bezpieczeństwo osób starszych, wraz z kwestionariuszem, który pacjent wypełnia przed wizytą lekarską, będzie wydawała ulotkę informacyjną, ostrzegającą seniorów. Dziennie, na szczepienia przyjmowanych jest około 240 osób i dlatego możliwe jest dotarcie do tych osób przy zachowaniu reżimu sanitarnego poprzez plakaty i ulotki. Ponieważ seniorzy po iniekcji, powinni pozostać co najmniej 15 minut na miejscu pod ścisłą obserwacją, prowadzoną pod kątem nagłych działań niepożądanych, czas ten będzie mógł być wykorzystany na zapoznanie się z treściami profilaktycznymi. W materiałach, które właśnie trafiają do seniorów przedstawiamy przykłady najczęstszych oszustw dokonywanych na starszych osobach jak również przedstawiamy rozwiązania, jak się należy zachować, aby nie dać się oszukać.

Plakaty powstały w ramach projektu, pn. „Wnuczka, wnuczek edukuje — babcia, dziadek się stosuje!”. Założeniem projektu było dotarcie poprzez dzieci do seniorów, aby te następnie przekazywały im wiedzę o zapobieganiu oszustwom. To właśnie dzięki zaangażowaniu pani Agnieszki Tracz z Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych im. Jana Szczepanika w Tarnowie możemy zobaczyć prace graficzne autorstwa: Weroniki Boruch, Moniki Pochroń oraz Pawła Zycha – uczniów technikum o profilu technik reklamy.

SENIORZE NIE DAJ SIĘ OSZUKAĆ. POLICJA OSTRZEGA !

Każdego dnia dochodzi do zdarzeń, podczas których przestępcy, podając się za wnuczka, policjanta lub inną osobę, dokonują oszustw na szkodę osób starszych.

Zmyślonych historii jest wiele, oszuści mogą podawać się za:

członka rodziny,

policjanta,

urzędnika,

pracownika banku,

personel medyczny itp.

Uważaj, gdy ktoś do ciebie dzwoni i prosi o pieniądze, ponieważ:

jest w trudnej sytuacji życiowej,

Twój krewny uniknie kary więzienia,

musisz pomóc w tajnej akcji policyjnej,

Twoje pieniądze w banku są zagrożone.

Aby nie stać się ofiarą przestępstwa:

upewnij się, czy dzwoniący jest osobą, za którą się podaje,

nie przekazuj pieniędzy osobom, których nie znasz,

nie pozostawiaj pieniędzy w miejscach wyznaczonych przez oszustów,

nie podawaj żadnych danych przez telefon.

Pamiętaj:

Policja NIGDY nie informuje przez telefon o prowadzonych przez siebie sprawach,

Policja NIGDY nie pobiera pieniędzy od obywateli,

w razie wątpliwości zadzwoń na 112.

Nie daj się oszukać - bądź ostrożny w kontakcie z osobą obcą!

(KWP w Krakowie/js)