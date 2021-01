Otwarcie nowej siedziby Komendy Powiatowej Policji w Zwoleniu

Dzisiaj oddany został do użytku nowy budynek Komendy Powiatowej Policji w Zwoleniu. Pozwoli to znacznie podwyższyć komfort pracy policjantów i pracowników Policji oraz zapewnić odpowiednie warunki do przyjmowania mieszkańców. W uroczystości wzięli udział Komendant Wojewódzki zs. w Radomiu nadinsp. Michał Ledzion, kapelan KWP zs. w Radomiu ks. Jarosław Rożek oraz przedstawiciele władz samorządowych.