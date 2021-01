21-latek odpowie za kradzież hyundaia Data publikacji 28.01.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjanci wydziału do walki z przestępczością samochodową KSP ustalili i zatrzymali 21-letniego mężczyznę, który w grudniu z parkingu przy ulicy Ordona w Warszawie dokonał kradzieży z włamaniem hyundaia tuscon. Mężczyzna wpadł, kiedy pojawił się na parkingu w okolicach ul. Płochocińskiej w momencie, kiedy policjanci zabezpieczali pojazd należący do innego, wcześniej zatrzymanego już mężczyzny, poszukiwanego listem gończym za kradzieże samochodów. 21-latek usłyszał zarzut kradzieży z włamaniem. Dobrowolnie poddał się karze 3 miesięcy bezwzględnego pozbawienia wolności. Przez pół roku będzie również wykonywał prace społeczne.

Sprawa miała swój początek w grudniu ubiegłego roku. To wtedy z jednego z parkingów przy ul. Ordona w Warszawie został skradziony samochód marki Hyundai Tuscon. Sprawa kradzieży najpierw trafiła do policjantów z komendy rejonowej Warszawa Wola, z czasem przejęli ją funkcjonariusze stołecznego wydziału do walki z przestępczością samochodową.

Pracujący nad rozwiązaniem sprawy policjanci w toku czynności operacyjnych zebrali informacje, które pozwoliły im ustalić personalia podejrzanego.

Mężczyzna wpadł, kiedy pojawił się przy samochodzie, który policjanci zabezpieczali na jedynym z parkingów przy ulicy Płochocińskiej do sprawy poszukiwanego listem gończym, również do kradzieży samochodów.

Po wylegitymowaniu okazało się, że jest to poszukiwany przez funkcjonariuszy 21-latek. Mężczyzna został zatrzymany. Policjanci udali się do mieszkania mężczyzny, aby przeszukać zajmowany przez niego lokal. Na miejscu zastali jego konkubinę, która próbowała pozbyć się dwóch telefonów komórkowych, wyrzucając je wcześniej do śmietnika przed blokiem. Sytuację zauważyli jednak przybyli wcześniej na miejsce policjanci, którzy z kosza na śmieci wyjęli dwa telefony komórkowe, jak się okazało należące do zatrzymanego 21-latka.

Zatrzymany został przewieziony do komendy. Podczas przesłuchania przyznał się do kradzieży z włamaniem. Jak twierdził, na początku grudnia ubiegłego roku z parkingu przy ul. Ordona dokonał kradzieży Hyundaia, którym następnego dnia udał się trasą A2 w kierunku Poznania.

21-latek usłyszał zarzut kradzieży z włamaniem pojazdu, do którego się przyznał. Mężczyzna dobrowolnie poddał się karze 3 miesięcy bezwzględnego pozbawienia wolności i wykonywania prac społecznych przez pół roku.

(KSP/js)