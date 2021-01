Posiadał ponad 2 kilogramy narkotyku Data publikacji 28.01.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjanci wydziału do spraw zwalczania przestępczości pseudokibiców KSP zatrzymali 33-latka podejrzanego o posiadanie i wprowadzanie do obrotu znacznych ilości środków odurzających i substancji psychotropowych. W sumie funkcjonariusze zabezpieczyli ponad 2 kilogramy narkotyków. Za to przestępstwo grozi kara do 12 lat więzienia.

Funkcjonariusze stołecznego wydziału do spraw zwalczania przestępczości pseudokibiców sukcesywnie zatrzymują osoby mające związek ze środowiskiem pseudokibiców, które zajmują się wprowadzaniem na rynek środków odurzających. Tym razem uzyskali informację o mężczyźnie, który może posiadać narkotyki, substancje psychotropowe i wprowadzać je do obrotu.

Podczas obserwacji jednego z warszawskich parkingów śledczy zauważyli mężczyznę siedzącego w pojeździe, który wyglądem przypominał osobę będącą w ich zainteresowaniu. Kierowca nerwowo się rozglądał wokół.

Po wylegitymowaniu i zatrzymaniu mężczyzny policjanci przeszukali samochód, w którym siedział 33-latek. W bagażniku znaleźli torbę podróżną, w której znajdowały się dwa pakunki z zawartością substancji koloru białego.

Zabezpieczona substancja została poddana badaniom laboratoryjnym. Okazało się, że to ponad 2 kilogramy amfetaminy. Jak ustalili śledczy narkotyki miały trafić do środowiska związanego z pseudokibicami.

Zgromadzony materiał dowodowy pozwolił na przedstawienie mężczyźnie zarzutu posiadania znacznej ilości środków odurzających i wprowadzania ich do obrotu. Decyzją sądu 33-latek został aresztowany na okres 3 miesięcy. Za to przestępstwo, grozi mu kara do 12 lat pozbawienia wolności.

(KWP w Gorzowie Wlkp. / kp)