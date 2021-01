Zatrzymani oszuści "na wnuczka"

Łomżyńscy policjanci wspierani przez wrocławskich mundurowych zatrzymali 34-letniego mężczyznę i 39-letnią kobietę podejrzanych o oszustwo metodą "na wnuczka". W połowie listopada ubiegłego roku wyłudzili ponad 90 tysięcy złotych od jednej z mieszkanek Nowogrodu. Oboje wpadli w ręce mundurowych we Wrocławiu. Usłyszeli już zarzuty oszustwa, za co grozi im do 8 lat pozbawienia wolności.