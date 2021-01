Namierzeni przez rybnicką grupę Speed Data publikacji 28.01.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj Rybniccy policjanci z grupy SPEED tym razem zatrzymali kierowcę volkswagena. Okazało się, że 27-latek nie posiadał uprawnień do kierowania, pojazd nie miał aktualnych badań technicznych, a dodatkowo tester wykrył, że kierowca może on być pod wpływem narkotyków. Mieszkaniec Rybnika, podróżował wraz z 24-latkiem, który był poszukiwany przez sąd i posiadał przy sobie narkotyki. Z kolei u 22-letniej pasażerki, policjantka podczas przeszukania znalazła środki odurzające ukryte w bieliźnie.

We wtorek (26.01.2021 r.) około godziny 10.40 policjanci z rybnickiej grupy Speed patrolowali rejon ulicy Wodzisławskiej i dostrzegli kierowcę volkswagena polo, którego pasażer nie korzystał z pasów bezpieczeństwa. Kierowca osobówki został zatrzymany do kontroli drogowej. Okazało się, że 27-latek nie posiada uprawnień do kierowania pojazdami, a jego samochód nie miał aktualnych badań technicznych. Mundurowi zwrócili uwagę na dziwne zachowanie kierowcy, więc oprócz standardowego badania stanu trzeźwości, użyli również narkotestera. Tester wykrył możliwą zawartość amfetaminy i metaamfetaminy oraz cannabis w ślinie mężczyzny, dlatego dodatkowo została mu pobrana krew do badań. Mieszkaniec Rybnika podróżował wraz z 24-latkiem, który był poszukiwany przez sąd i posiadał przy sobie narkotyki, które ukrył w bieliźnie. Była to marihuana oraz amfetamina. Z kolei podczas przeszukania policjantka znalazła u 22-letniej pasażerki 15 sztuk woreczków strunowych z zawartością środków odurzających, młynek z zawartością suszu roślinnego oraz wagę elektroniczną. Wszyscy zostali zatrzymani. Kierowca został ukarany 600-złotowym mandatem karnym za popełnione wykroczenia, a pasażerowi usłyszeli już zarzut posiadania środków odurzających, grozi im do 3 lat więzienia.

(KWP w Katowicach / kp)