Razem raźniej - czyli o pracy z policyjnym psem służbowym

Jeśli lubisz pracę w zgranym duecie i kochasz zwierzęta, to koniecznie obejrzyj ten odcinek "Opolskiego Rekruta". Dowiesz się z niego, jak wygląda służba przewodnika psa służbowego, na czym polega szkolenie, z jakimi czworonogami pracujemy i co dzieje się z naszymi wiernymi przyjaciółmi po przejściu na zasłużoną emeryturę. Więź łącząca policjanta z jego psem służbowym jest wyjątkowa i niepowtarzalna. Posłuchaj, co na ten temat mówi policyjny przewodnik z ponad 20-letnim stażem.