Włamał się do przychodni i ukradł szczepionki. Po kilku godzinach został zatrzymany i usłyszał zarzut Data publikacji 28.01.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj Działdowscy kryminalni wspólnie z funkcjonariuszami posterunku Policji w Iłowie-Osadzie i z pomocą policyjnego psa z komisariatu w Lidzbarku zatrzymali podejrzanego o kradzież z włamaniem do przychodni zdrowia w Iłowie-Osadzie. Sprawca ukradł m.in. ampułki ze szczepionką na Covid-19. Już po kilku godzinach 38-latek był w rękach policjantów.

W środę (27.01.2021r.) tuż po godzinie 7:30 do Komendy Powiatowej Policji w Działdowie wpłynęło zawiadomienie o kradzieży z włamaniem do Przychodni Zdrowia w Iłowie-Osadzie. Z zawiadomienia wynikało, że z przychodni skradziono różne medykamenty, a wśród nich m.in. szczepionki na Covid-19.

Na miejsce od razu skierowana została grupa dochodzeniowo-śledcza, technik kryminalistyki i przewodnik z psem tropiącym. Policjanci ustalili, że sprawca dostał się do budynku przychodni podważając jedno z okien znajdujących się na parterze. Jego łupem padły leki i szczepionki różnego rodzaju, w tym trzy ampułki ze szczepionką na Covid-19, odpowiadające 18 dawkom szczepionki.

W trakcie wyjaśniania okoliczności zdarzenia funkcjonariusze wydziału kryminalnego na miejscu zabezpieczyli ślady wewnątrz, jak również wokół budynku przychodni, a następnie w wyniku podjętych działań z pomocą policyjnego psa o imieniu Kalif po śladach dotarli do miejsca, gdzie przebywał podejrzewany mężczyzna. To 38-letni mieszkaniec Iłowa-Osady.

Kalif - policyjny pies tropiący z Lidzbarka

Odzyskane medykamenty

Zatrzymany prowadzony przez policjantów

Funkcjonariusze zatrzymali mężczyznę do wyjaśnienia. W toku prowadzonego postępowania podejrzany przyznał się do kradzieży z włamaniem, jak również wskazał miejsce ukrycia skradzionych medykamentów. Policjanci odzyskali skradzione leki i szczepionki, które znajdowały się w pomieszczeniu gospodarczym należącym do mężczyzny. Wśród zabezpieczonych rzeczy były także szczepionki na Covid-19. Ponadto policjanci ujawnili w posiadaniu mężczyzny narkotyki w postaci amfetaminy.

Noc zatrzymany 38-latek spędził w policyjnej celi. W czwartek przed południem został doprowadzony do prokuratury, gdzie został przesłuchany i usłyszał zarzut kradzieży z włamaniem, do którego się przyznał. Prokurator postanowił o zastosowaniu wobec mężczyzny policyjnego dozoru, poręczenia majątkowego i zakazu opuszczania kraju. Po wykonaniu czynności procesowych, mężczyzna został zwolniony. W związku z tym, że przed sądem za popełnione przestępstwo odpowie w warunkach tzw. recydywy, grozi mu kara do 15 lat pozbawienia wolności.

(jn/tm)

Na filmie pokazany jest moment prowadzenia zatrzymanego mężczyzny przez policjantów. Dwóch policjantów, a pomiędzy nimi zatrzymany, idą korytarzem a następnie schodami w budynku komendy.