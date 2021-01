Dzielnicowy o wielkim sercu Data publikacji 28.01.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj Dzielnicowy asp. Mariusz Gal każdego dnia stara się być blisko mieszkańców i ich problemów. Dzięki jego empatii i chęci niesienia pomocy do rodziny zastępczej sprawującej opiekę nad małymi dziećmi, trafiły ubrania i zabawki.

Codzienna służba dzielnicowego to nie tylko podejmowanie interwencji w związku z odebranymi zgłoszeniami wykroczeń czy przestępstw, sporządzanie dokumentacji. To także aktywne uczestniczenie w życiu mieszkańców, rozpoznawanie konkretnych potrzeb społeczności swojego rejonu. W chęć niesienia pomocy najbardziej potrzebującym zaangażował się aspirant Mariusz Gal, którego poruszyła trudna sytuacja życiowa rodziny zastępczej sprawującej opiekę nad trójką małych dzieci. Piotrkowski dzielnicowy zorganizował zbiórkę ubrań i zabawek. Na apel szybko odpowiedzieli ludzie, którym nie jest obojętna ludzka krzywda. Dzięki temu 27 stycznia 2021 roku funkcjonariusz odwiedził potrzebującą rodzinę i przekazał zebrane rzeczy. Dla dzielnicowego radość w oczach dzieci i ich opiekunki to najlepsze podziękowanie, a także pewność, że służenie społeczeństwu to prawidłowy wybór zawodowej ścieżki.

(KWP w Łodzi / kp)