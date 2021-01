Lubuszanie będą na bieżąco informowani o działaniach oszustów! Data publikacji 28.01.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj Przeciwdziałając oszustwom, w których pokrzywdzonymi są seniorzy, Wydział Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Wielkopolskim nawiązał współpracę z Lubuskim Urzędem Wojewódzkim. W efekcie, poprzez Regionalny System Ostrzegania (RSO), Lubuszanie będą na bieżąco informowani o przypadkach oszustw metodą na wnuczka czy policjanta. RSO jest darmową aplikacją na telefony, dzięki której w porę możemy zostać powiadomieni o zagrożeniu. Informacje dostępne będą także na pasku w telewizji TVP3 Gorzów.

Do tej pory przekazywane poprzez RSO informacje dotyczyły przede wszystkim ostrzeżeń meteorologicznych, hydrologicznych czy drogowych. Teraz Lubuszanie będą dodatkowo informowani o oszustwach lub próbach oszustwa metodą na wnuczka, policjanta, inkasenta, córkę czy syna, które miały miejsce na terenie województwa. Komunikat będą pojawiały się w darmowej i bezpiecznej aplikacji mobilnej oraz na pasku informacyjnym w telewizji TVP3 Gorzów. Wszystkie osoby, które zauważą taką informację, powinny przekazać ją bliskim osobom w starszym wieku.

Jak postępować, aby nie stać się ofiarą oszustw?

- POTWIERDŹ KTO DZWONI – jeśli zadzwoni ktoś z prośbą o pomoc finansową, podając się za krewnego lub znajomego, upewnij się czy faktycznie potrzebna jest mu pomoc. Zadzwoń bezpośrednio do swojego krewnego, aby to sprawdzić;

- NIE DAJ SIĘ NABRAĆ – Policja NIGDY nie żąda przekazania pieniędzy, nie proponuje zabezpieczenia oszczędności oraz nie angażuje obywateli w prowadzone sprawy;

- NIE DZIAŁAJ POD PRESJĄ CZASU – nie ufaj osobom, które przez telefon proszą o szybkie przekazanie pieniędzy, na przykład na prawnika lub pomoc drogową. Zastanów się, czy osoba, z którą rozmawiasz, to na pewno krewny;

- ŻĄDAJ OKAZANIA DOKUMENTÓW - w przypadku osób podających się za przedstawicieli instytucji, zawsze żądaj okazania legitymacji lub identyfikatora;

- NIE WPUSZCZAJ OBCYCH DO DOMU – jeśli musisz kogoś wpuścić do domu, nie zostawiaj go ani na chwilę samego. Najlepiej, żeby towarzyszył Ci wtedy Twój sąsiad lub ktoś z rodziny;

- CHROŃ SWOJĄ PRYWATNOŚĆ - nigdy nie mów obcym ile masz gotówki i nie zdradzaj żadnych osobistych informacji. Gdy dzwoni do Ciebie telefon i usłyszysz w słuchawce „ankietera”, nigdy nie podawaj hasła do konta bankowego, numeru PIN do kart płatniczych, numeru dowodu osobistego;

- NIE PRZEKAZUJ SWOICH PIENIĘDZY – nie przekazuj żadnych pieniędzy akwizytorom czy inkasentom i nie podpisuj z nimi żadnych umów, transakcje zawieraj w siedzibie firmy lub za pośrednictwem poczty, przed podpisaniem umowy, skontaktuj się z kimś z rodziny;

- BEZPIECZNIE PRZECHOWÓJ PIENIĄDZE – pieniądze lepiej przechowywać w banku niż w przysłowiowej „skarpecie”. Pościel w szafie to nie jest odpowiednie miejsce na przechowywanie swoich pieniędzy. Idź z duchem czasu i swoje oszczędności bezpiecznie przechowuj w banku;

- ZAPAMIĘTAJ PIN – Nigdy nie zapisuj PIN na karcie bankomatowej. W przypadku kradzieży karty, złodziej łatwo wypłaci pieniądze;

- ZADZWOŃ NA 112 – gdy ktoś do Ciebie dzwoni w sprawie przekazania pieniędzy i pojawią się jakiekolwiek podejrzenia, że to może być oszustwo, koniecznie powiadom Policję dzwoniąc pod nr 112.

Wydział Prewencji

Komenda Wojewódzka Policji w Gorzowie Wielkopolskim