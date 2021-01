Policjanci eskortowali do szpitala kobietę wymagającą pilnej pomocy medycznej Data publikacji 28.01.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjanci z łódzkiej grupy "SPEED" w miejscowości Tur w powiecie poddębickim, zatrzymali do kontroli peugeota, którego kierująca jechała z nadmierną prędkością. W trakcie kontroli okazało, że kobieta wiozła do szpitala 34-letnią córkę wymagającą pilnej pomocy medycznej. Z uwagi na stan zdrowia 34-latki, który mógł zagrażać jej życiu, mundurowi błyskawicznie podjęli decyzję, aby pomóc jej szybko i bezpiecznie dotrzeć do szpitala.

26 stycznia 2021 roku około godziny 14.00 dwóch policjantów z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi działających w ramach łódzkiej grupy "SPEED", patrolowali drogę wojewódzką W-703. W miejscowości Tur funkcjonariusze zauważyli peugeota 3008, który w terenie zabudowanym poruszał się z nadmierną prędkością. Po zatrzymaniu samochodu do kontroli drogowej 59-letnia kierująca peugeotem poinformowała, że spieszy się do szpitala z 34-letnią córką, która wymagała pilnej pomocy medycznej. Zdenerwowana kobieta obawiała się o zdrowie córki. W takiej sytuacji liczyła się każda minuta. Funkcjonariusze poinformowali o zdarzeniu oficera dyżurnego, włączyli świetlne i dźwiękowe sygnały uprzywilejowania i eskortowali samochód wiozący 34-latkę. W ciągu kilku minut dotarli do Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Poddębicach, gdzie kobieta trafiła pod opiekę lekarzy.

(KWP w Łodzi / kp)