Zatrzymany 31-latek podejrzewany o składanie propozycji seksualnych dzieciom

Dzięki pracy kryminalnych z gdańskiej komendy miejskiej oraz policjantów z wydziału do walki z cyberprzestępczością komendy wojewódzkiej do policyjnego aresztu trafił mężczyzna, który przekonany, że koresponduje z trzema 13 i 14- letnimi dziewczynkami, składał im propozycje seksualne i wysyłał zdjęcia swoich narządów płciowych. Mężczyzna został zatrzymany wczoraj po południu. Policjanci w mieszkaniu podejrzewanego mężczyzny zabezpieczyli kilkanaście telefonów. 31-latek został zatrzymany w policyjnym areszcie do dyspozycji prokuratora.