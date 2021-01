Tymczasowy areszt dla podejrzanego o zgwałcenie kobiety Data publikacji 28.01.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj Najbliższe 3 miesiące spędzi w areszcie 36-letni mężczyzna, który dopuścił się zgwałcenia nietrzeźwej kobiety. Policję zawiadomiła pasażerka pociągu, która przez okno zauważyła mężczyznę siłą zmuszającego do obcowania płciowego leżącą kobietę. Szybka akcja rudzkich policjantów pozwoliła na zatrzymanie sprawcy na gorącym uczynku.

Policjanci z komisariatu I w Rudzie Śląskiej zatrzymali 36-letniego mieszkańca Bytomia, który dopuścił się zgwałcenia 34-letniej kobiety. W poniedziałek 25 stycznia br. mężczyzna jechał autobusem, którego końcowy przystanek usytuowany był w dzielnicy Chebzie. Autobusem tym jechała również nietrzeźwa 34-latka, której na końcowym przystanku pomagał z niego wysiąść. Według jego wyjaśnień kobieta chciała dostać się na dworzec kolejowy, więc ją tam zaprowadził. Wykorzystując jej stan, przemocą zmusił ją do obcowania płciowego. Całą sytuację zauważyła pasażerka pociągu przejeżdżającego przez Rudę Śląską i powiadomiła dyżurnego, który na miejsce natychmiast wysłał partol. Policjanci zatrzymali sprawcę na gorącym uczynku. 36-latek nie przyznał się do popełnienia przestępstwa. Zebrany materiał dowodowy pozwolił jednak sądowi na podjęcie decyzji o tymczasowym aresztowaniu mężczyzny. Za popełnione przestępstwo grozi mu do 12 lat więzienia.

art. 197 KK

§ 1. Kto przemocą, groźbą bezprawną lub podstępem doprowadza inną osobę do obcowania płciowego, podlega karze pozbawienia wolności od lat 2 do 12.



§ 2. Jeżeli sprawca, w sposób określony w § 1, doprowadza inną osobę do poddania się innej czynności seksualnej albo wykonania takiej czynności, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.



§ 3. Jeżeli sprawca dopuszcza się zgwałcenia:



1) wspólnie z inną osobą,

2) wobec małoletniego poniżej lat 15,

3) wobec wstępnego, zstępnego, przysposobionego, przysposabiającego, brata lub siostry,

podlega karze pozbawienia wolności na czas nie krótszy od lat 3.



§ 4. Jeżeli sprawca czynu określonego w §1-3 działa ze szczególnym okrucieństwem, podlega karze pozbawienia wolności na czas nie krótszy od lat 5.

UWAGA!

Przemocą seksualną jest doprowadzenie do poddania się jakiejkolwiek czynności seksualnej wbrew woli drugiej osoby.

Przemoc seksualna naraża osobę na cierpienia fizyczne i psychiczne, a także traumę związaną z tym aktem przemocy.

Nic nie usprawiedliwia zmuszania drugiej osoby do kontaktu seksualnego.

Do przestępstwa tego dochodzi bez względu na płeć. Mężczyźni również mogą paść ofiarą zgwałcenia.

(KWP w Katowicach / kp)