Poszukiwany, poszukiwana. Historia pary, która trafiła do zakładu karnego

Funkcjonariusze Wydziału Kryminalnego w Lubinie zrealizowali postanowienie Sądu o doprowadzeniu mieszkanki Lubina do zakładu karnego, celem odbycia kary pozbawienia wolności. Kobieta oczekiwała w celi na konwój do więzienia, kiedy na komendę przyszedł jej partner z prośbą o przekazanie rzeczy pierwszej potrzeby, żeby wybrance nic nie zabrakło podczas pobytu w zakładzie karnym. Ku zaskoczeniu policjantów okazało się, że interesant również jest poszukiwany przez wymiar sprawiedliwości. Ostatecznie zarówno mężczyzna jak i kobieta konwojem zostali zabrani do osobnych zakładów karnych.