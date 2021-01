Podziękowania dla policjantów walczących z oszustwami na szkodę seniorów Data publikacji 28.01.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj Do legnickiej komendy miejskiej wpłynęły podziękowania dla tamtejszych policjantów zajmujących się na co dzień walką z przestępczością gospodarczą. Ich autorka, która nieświadomie stała się ofiarą oszustwa metodą „na policjanta”, dziękuje funkcjonariuszom z Legnicy za odzyskanie znacznej sumy pieniędzy utraconych przez nią na rzecz przestępców. Mundurowi odzyskali i zwrócili właścicielce blisko 80 tysięcy zł.

Dzisiaj, 28.01.2021 r., do Komendy Miejskiej Policji w Legnicy wpłynęły podziękowania dla tamtejszych funkcjonariuszy z Wydziału do Walki z Przestępczością Gospodarczą. Ich autorka dziękuje policjantom „...za bardzo szybką reakcję i skuteczne działania związane z wyłudzeniem znacznej sumy pieniędzy…”.

Przypominamy, że we wrześniu 2020 roku 76-letnia mieszkanka Legnicy przekonana, że bierze udział w tajnej akcji policyjnej, przekazała nieznanemu mężczyźnie pieniądze w kwocie prawie 80 tysięcy złotych. Dzięki wytężonej pracy funkcjonariuszy Wydziału do walki z Przestępczością Gospodarczą Komendy Miejskiej Policji w Legnicy oraz policjantów Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu zatrzymano mężczyznę podejrzanego o ten przestępczy proceder i odzyskano całość utraconych środków pieniężnych, które następnie przekazano pokrzywdzonej legniczance.

Dziękujemy za podziękowania i okazaną wdzięczność. Docenienie zaangażowania oraz pracy policjantów jest dla nich niezwykle ważne i rekompensuje im trudy często niebezpiecznej służby.

(KWP we Wrocławiu/js)