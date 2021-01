Auto wjechało do rzeki. Policjanci wyjaśniają okoliczności zdarzenia Data publikacji 28.01.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj Gorzowscy policjanci wspólnie z prokuraturą rejonową wyjaśniają okoliczności zdarzenia, w wyniku którego honda znalazła się w Warcie. W pojeździe, który wywrócił się na dach, zostało znalezione ciało młodego mężczyzny. Śledczy prowadzą czynności procesowe, zabezpieczają wszelkie ślady, które będą pomocne w ustaleniu przebiegu zdarzenia, do którego doszło prawdopodobnie kilka godzin przed zauważeniem pojazdu przez przechodnia. Policjanci zwracają się do osób, które mogły widzieć moment zdarzenia, aby kontaktowały się z funkcjonariuszami komendy miejskiej.

W czwartek, 28 stycznia br., około godziny 8:00 służby zostały powiadomione przez przypadkowego przechodnia o aucie, które znajduje się w Warcie i jest odwrócone kołami do góry. Na miejscu pojawili się policjanci, niezbędna była pomoc strażaków. Po wyciągnięciu pojazdu na brzeg okazało się, że znajdują się w nim zwłoki mężczyzny. Teren zdarzenia został zabezpieczony, by śledczy mogli wykonywać niezbędne czynności procesowe. Zadaniem funkcjonariuszy jest odtworzenie przebiegu zdarzenia.

Policjanci na miejscu ustalili dane mężczyzny, który znajdował się w hondzie. Okazało się, że jest to 22-latek. Jego ciało zostało przez prokuratora zabezpieczone do sekcji. Wstępne ustalenia mówią, że do zdarzenia doszło najprawdopodobniej kilka godzin wcześniej. Śledczy będą wyjaśniać wszelkie szczegóły.

Jednocześnie policjanci zwracają się o pomoc do osób, które mogły widzieć moment zdarzenia. Każda informacja może być cenna i przybliży do wyjaśnienia tej sprawy.

(KWP w Gorzowie Wlkp./js)