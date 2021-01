Ponad 650 kg krajanki tytoniowej zabezpieczone u małżeństwa Data publikacji 29.01.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj Ponad 650 kg nielegalnej krajanki tytoniowej zabezpieczyli policjanci z Wydziału dw. z Przestępczością Gospodarczą wraz z funkcjonariuszami Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej w czasie działań na terenie Płocka. Uszczuplenia skarbu państwa z tytułu należnych opłat celno-skarbowych wyliczono na kwotę ponad 700 tys. zł. Zatrzymane małżeństwo już usłyszało w płockiej komendzie Policji zarzuty, za które grozi im kara do 3 lat więzienia oraz wysoka grzywna.

Przedwczoraj policjanci z Wydziału dw. z Przestępczością Gospodarczą Komendy Miejskiej Policji w Płocku przeprowadzili działania skierowane przeciwko nielegalnemu procederowi tytoniowemu. Na jednej z płockich ulic zatrzymali do kontroli samochód osobowy, w którym przewożonych było kilka worków krajanki tytoniowej. Autem podróżowało małżeństwo. To był początek odkrycia nielegalnego procederu autorstwa 35-latki i jej partnera z Płocka. Do działań płockich policjantów włączyli się funkcjonariusze z Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej. Na terenie posesji, w której zamieszkuje małżeństwo funkcjonariusze ujawnili kilkadziesiąt worków z krajanką tytoniową. Łącznie mundurowi zabezpieczyli ponad 650 kg nielegalnej krajanki tytoniowej.

Jak ustalili mundurowi, tytoń miał najprawdopodobniej trafić na okoliczny rynek. Uszczuplenia skarbu państwa z tytułu niezapłaconego podatku VAT, akcyzy oraz opłat celnych wyliczono na kwotę ponad 700 tys. zł. 44-latek i jego żona przyznali się do zarzutów przedstawionych im w płockiej komendzie Policji. Teraz grozi im do 3 lat więzienia oraz wysoka grzywna.

Autor: mł. asp. Marta Lewandowska