W czasie wolnym zatrzymał podejrzanego o kierowanie gangiem Data publikacji 29.01.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj Funkcjonariusz CBŚP w czasie wolnym od służby rozpoznał, a następnie po wezwaniu wsparcia, zatrzymał podejrzanych o udział w zorganizowanej grupie przestępczej, w tym podejrzanego o kierowanie gangiem. Jego koledzy w ostatnim czasie zatrzymali kolejnego podejrzanego o kierowanie tą grupą. Funkcjonariusze zabezpieczyli także ok. 200 tys. euro i 90 tys. zł na poczet przyszłych kar. W sprawie tej grupy, która zajmowała się m.in. prowadzeniem agencji towarzyskich i narkobiznesem, zarzuty usłyszało już kilkadziesiąt osób. Śledztwo nadzoruje Prokuratura Krajowa.

Policjanci Zarządu w Warszawie Centralnego Biura Śledczego Policji, pod nadzorem Mazowieckiego Wydziału Zamiejscowego Prokuratury Krajowej w Warszawie, prowadzą śledztwo w sprawie zorganizowanej grupy przestępczej działającej na terenie województwa mazowieckiego, głównie w okolicach Siedlec. Jej członkowie podejrzani są o czerpanie korzyści z cudzego nierządu, przestępstwa narkotykowe, a także przeciwko życiu i zdrowiu.

Do chwili obecnej w sprawie zarzuty przedstawiono już 34 osobom. O jednej z akcji przeprowadzonej w ramach tej sprawy informowaliśmy w komunikacie: Zlikwidowane agencje towarzyskie, zatrzymane osoby podejrzane, przejęta nielegalna broń i narkotyki. Wtedy to policjanci CBŚP zlikwidowali 6 agencji towarzyskich tzw. ,,mieszkaniówek", w których od połowy 2018 roku mogło ,,pracować" nawet 60 kobiet, a także zatrzymali 5 osób podejrzanych. W ramach tej sprawy zlikwidowano również laboratorium narkotyków syntetycznych, nielegalną uprawę konopi oraz przejęto broń palną, a także znaczne ilości różnych narkotyków.

W grudniu ubiegłego roku na terenie jednej z galerii handlowych w Warszawie, przebywający w czasie wolnym od służby, funkcjonariusz warszawskiego CBŚP zauważył mężczyzn, którzy odpowiadali wizerunkom podejrzanych, poszukiwanych do tej sprawy. W tym momencie policjant wkroczył do akcji. Na miejsce wezwał wsparcie i wspólnie z innymi funkcjonariuszami CBŚP zatrzymał podejrzanych. Mężczyźni byli kompletnie zaskoczeni takim obrotem spraw, nie spodziewali się zatrzymania. Przy podejrzanych policjanci znaleźli ponad 90 tys. zł, które zostały zabezpieczone na poczet ewentualnych grzywien. Mężczyzn doprowadzono do mazowieckiej Prokuratury Krajowej, gdzie usłyszeli zarzuty. Jeden z zatrzymanych jest podejrzany o kierowanie zorganizowaną grupą przestępczą, wprowadzanie do obrotu narkotyków, pobicie oraz czerpanie korzyści z cudzego nierządu. Drugiemu z mężczyzn przedstawiono zarzuty udziału w tej grupie, a ponadto wytwarzania i wprowadzania do obrotu narkotyków. Na wniosek prokuratora, sąd tymczasowo aresztował obydwu mężczyzn.

W ostatnim czasie policjanci warszawskiego CBŚP zatrzymali w Siedlcach kolejną osobę do tej sprawy. Mężczyzna jest podejrzany o kierowanie zorganizowaną grupą przestępczą, czerpanie korzyści z nierządu innych osób, posiadanie broni palnej bez zezwolenia, a także wprowadzanie do obrotu znacznych ilości narkotyków. Z ustaleń śledczych wynika, że zatrzymany 45-latek, mógł być znaczącą postacią w siedleckim półświatku przestępczym. Według śledczych mógł on zarządzać tą grupą, wyznaczać zadania innym jej członkom, a także odpowiadać za kwestie finansowe. W trakcie przeszukania miejsca pobytu zatrzymanego, funkcjonariusze zabezpieczyli 200 tys. euro na poczet ewentualnych kar. Na wniosek prokuratora i decyzją sądu został on tymczasowo aresztowany.

Zespół Prasowy CBŚP

