Tymczasowy areszt dla 35-latka za spowodowanie katastrofy w ruchu lądowym Data publikacji 29.01.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj Zarzuty między innymi spowodowania katastrofy w ruchu lądowym, w wyniku której śmierć poniosły dwie osoby, a 8 zostało rannych usłyszał 35-latek, który 31 grudnia 2020 r. w Zdziechowie doprowadził do zdarzenia. Mężczyzna odpowie również za kierowanie pojazdem mechanicznym pod wpływem amfetaminy. Sąd Rejonowy w Szydłowcu na wniosek prokuratora zastosował wobec mężczyzny tymczasowy 3-miesięczny areszt. Teraz może mu grozić kara nawet do 12 lat pozbawienia wolności.

W ostatni dzień 2020 r. kilka minut przed godziną 14.00 funkcjonariusze szydłowieckiej Policji otrzymali zgłoszenie o zdarzeniu drogowym, do jakiego doszło w miejscowości Zdziechów na drodze wojewódzkiej 735 (dawna droga K-7). Po przybyciu na miejsce ustalili, że na prostym odcinku drogi kierujący busem dostawczym jadący od Kielc w kierunku Radomia zjechał na przeciwległy pas ruchu i zderzył się z pasażerskim busem, który się tam znajdował. W wyniku zdarzenia śmierć na miejscu poniósł 44-letni kierowca busa pasażerskiego, mieszkaniec województwa świętokrzyskiego oraz 48-letnia pasażerka tego pojazdu mieszkanka powiatu szydłowieckiego. 8 osób, pasażerów kursowego busa trafiło do okolicznych szpitali z obrażeniami ciała. Mężczyzna był trzeźwy, została od niego pobrana krew do badań. 35-latek z obrażeniami ciała trafił do szpitala.

Zebrany przez policjantów materiał procesowy trafił do Prokuratury Rejonowej w Szydłowcu, która wszczęła śledztwo w tej sprawie i powierzyła je w całości Komendzie Powiatowej Policji w Szydłowcu do dalszego prowadzenia. Prokurator już przedstawił mężczyźnie zarzuty między innymi spowodowania katastrofy w ruchu lądowym, w wyniku której śmierć poniosła 48-letnia i 44-letni mężczyzna, a 8 osób zostało rannych. Mężczyzna odpowie również za kierowanie pojazdem mechanicznym pod wpływem środka odurzającego – amfetaminy. Sąd Rejonowy w Szydłowcu przychylił się też do wniosku prokuratora, stosując wobec mężczyzny tymczasowy 3-miesięczny areszt.

Teraz może mu grozić kara nawet do 12 lat pozbawienia wolności.

(KWP zs. w Radomiu / kp)