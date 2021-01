Areszt dla mężczyzny, który dopuścił się rozboju Data publikacji 29.01.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj Kryminalni z katowickiej komendy zatrzymali mężczyznę podejrzanego o napad na placówkę kredytowo-pożyczkową i kradzież rozbójniczą. Czynów tych dopuścił się, używając noża i broni. Na wniosek śledczych, decyzją sądu został tymczasowo aresztowany na okres 3 miesięcy. Grozi mu kara do 15 lat więzienia, która może zostać zwiększona o połowę, gdyż działał w warunkach recydywy.

Do zatrzymania mężczyzny doszło kilka godzin po napadzie na placówkę kredytowo-pożyczkową. Mężczyzna sterroryzował nożem pracownice placówki i skradł gotówkę. Od chwili zgłoszenia, nad sprawą pracowali kryminalni z katowickiej komendy. Już kilka godzin po zdarzeniu, policjanci wytypowali mężczyznę i ustalili adres jego pobytu. Kryminalni zmuszeni byli wejść siłowo do mieszkania, w którym podejrzany przebywał. Został zatrzymany i osadzony w policyjnym areszcie. Podczas wykonywanych czynności okazało się, że mężczyzna tydzień wcześniej dopuścił się kradzieży rozbójniczej. W jednym ze sklepów spożywczych ukradł ekspedientce portfel. Zauważyli to klienci, którzy chcieli ująć mężczyznę. Jednak ten grożąc im przedmiotem przypominającym broń, uciekł.

W Prokuraturze Rejonowej Katowice-Wschód zatrzymanemu przedstawiono zarzuty rozboju i kradzieży rozbójniczej. Na wniosek śledczych katowicki sąd zdecydował o jego tymczasowym aresztowaniu na okres 3 miesiące.

Grozi mu kara do 15 lat więzienia, która może zostać zwiększona o połowę, gdyż działał w warunkach recydywy.

(KWP w Katowicach/js)

